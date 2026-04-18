Moviola Inter-Cagliari: per Marchetti una serata facile
Inter-Cagliari
Marchetti: 6
Serata sostanzialmente tranquilla per Marchetti in una gara scivolata via con un buon ritmo e senza troppe interruzioni. Due le ammonizioni totali, una per Sebastiano Esposito, l'altra per Borrelli, entrambe nel primo tempo. Buona la gestione dei cartellini, Borrelli poco prima della fine del primo tempo rischia il doppio giallo per uno scontro con Dumfries, ha la gamba un po' alta, anche se il giocatore rossoblù è in anticipo e tocca nettamente la palla. L'ammonizione sarebbe stata troppo severa. L'unico dubbio rimane lo scontro tra Mina e Thuram al limite dell'area, lo scontro è duro, ma Marchetti lascia correre, ci poteva stare il cartellino giallo sul difensore del Cagliari.
Il rigore chiesto dall'Inter
Non c'è calcio di rigore sul contatto Mina-Pio Esposito, i due vanno a contatto nell'area del Cagliari, ma non ci sono gli estremi per assegnare il penalty, il tocco c'è ma è uno scontro di gioco normale. Il difensore dei sardi ha comunque rischiato.
Regolari i tre gol dell'Inter
Bravo Marchetti a non fischiare per un fallo precedente su Barella sul primo gol nerazzurro concedendo il vantaggio da cui è arrivata la rete di Thuram. Niente da segnalare sulle altre due reti messe a segno dalla squadra di Chivu.
VAR: Meraviglia 6
Non ci sono particolari episodi da rivedere al monitor, serata abbastanza tranquilla per il Var.