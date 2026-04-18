Moviola Inter-Cagliari: per Marchetti una serata facile

Inter-Cagliari

Marchetti: 6

Serata sostanzialmente tranquilla per Marchetti in una gara scivolata via con un buon ritmo e senza troppe interruzioni. Due le ammonizioni totali, una per Sebastiano Esposito, l'altra per Borrelli, entrambe nel primo tempo. Buona la gestione dei cartellini, Borrelli poco prima della fine del primo tempo rischia il doppio giallo per uno scontro con Dumfries, ha la gamba un po' alta, anche se il giocatore rossoblù è in anticipo e tocca nettamente la palla. L'ammonizione sarebbe stata troppo severa. L'unico dubbio rimane lo scontro tra Mina e Thuram al limite dell'area, lo scontro è duro, ma Marchetti lascia correre, ci poteva stare il cartellino giallo sul difensore del Cagliari.