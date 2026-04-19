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Dove vedere Verona-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo due sconfitte consecutive i rossoneri vogliono tornare al successo al Bentegodi: le possibili scelte di Sammarco e Allegri
TagsMilandove vedereVerona

Dopo le due sconfitte contro il Napoli e l'Udinese il Milan vuole tornare a fare punti. Contro il Verona Allegri è chiamato a tornare al successo per avvicinare sempre di più l'obiettivo Champions League dichiarato. Dopo il tentativo con il 4-3-3, i rossoneri torneranno a schierarsi con il 3-5-2. Il Verona, ultimo in classifica a pari punti con il Pisa a quota 18, è chiamato ad allontanare l'aritmetica retrocessione. 

Verona-Milan, l'orario

Verona-Milan andrà in scena oggi, domenica 19 aprile, alle ore 15:00 allo stadio "Bentegodi" di Verona. Il direttore di gara sarà Chiffi della sezione di Padova.

 

Dove vedere Verona-Milan in diretta tv

Verona-Milan sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN in esclusiva. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Verona-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 33esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Sammarco e Allegri

VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Sarr, Orban. Allenatore: Sammarco 
A disposizione: Perilli, Bella-Kotchap, Slotsager, Fallou, Valentini, Niasse, Lovric, Bradaric, Lirola, Al-Musrati, Harroui, Isaac, Bowie, Mosquera, Suslov. 
Indisponibili: Serdar. Squalificati: - Diffidati: Nelsson, Orban, Valentini 

 

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. 
Indisponibili: -. Squalificati: - 

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Dopo le due sconfitte contro il Napoli e l'Udinese il Milan vuole tornare a fare punti. Contro il Verona Allegri è chiamato a tornare al successo per avvicinare sempre di più l'obiettivo Champions League dichiarato. Dopo il tentativo con il 4-3-3, i rossoneri torneranno a schierarsi con il 3-5-2. Il Verona, ultimo in classifica a pari punti con il Pisa a quota 18, è chiamato ad allontanare l'aritmetica retrocessione. 

Verona-Milan, l'orario

Verona-Milan andrà in scena oggi, domenica 19 aprile, alle ore 15:00 allo stadio "Bentegodi" di Verona. Il direttore di gara sarà Chiffi della sezione di Padova.

 

Dove vedere Verona-Milan in diretta tv

Verona-Milan sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN in esclusiva. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Verona-Milan, dove vederla in streaming

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