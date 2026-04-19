Dove vedere Verona-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo le due sconfitte contro il Napoli e l' Udinese il Milan vuole tornare a fare punti. Contro il Verona Allegri è chiamato a tornare al successo per avvicinare sempre di più l'obiettivo Champions League dichiarato. Dopo il tentativo con il 4-3-3, i rossoneri torneranno a schierarsi con il 3-5-2 . Il Verona, ultimo in classifica a pari punti con il Pisa a quota 18, è chiamato ad allontanare l'aritmetica retrocessione.

Verona-Milan, l'orario

Verona-Milan andrà in scena oggi, domenica 19 aprile, alle ore 15:00 allo stadio "Bentegodi" di Verona. Il direttore di gara sarà Chiffi della sezione di Padova.

Dove vedere Verona-Milan in diretta tv

Verona-Milan sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN in esclusiva. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Verona-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 33esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.