Le semifinali di ritorno di Coppa Italia decideranno le due squadre che il prossimo 13 maggio si contenderanno il trofeo all’Olimpico di Roma. L’Inter è già qualificata alla finale, mentre l’altra finalista uscirà dal confronto tra Atalanta e Lazio. Ma la sfida non riguarda solo la coppa: il risultato avrà un impatto diretto anche sulla distribuzione dei posti europei per la prossima stagione.