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Quante italiane in Europa il prossimo anno: tutte le combinazioni dopo la vittoria dell'Inter sul Como

Dalla finale del 13 maggio dipende la distribuzione dei posti tra Europa League e Conference: ecco cosa succede in base alla vincitrice e alla classifica di Serie A
3 min
TagsLazioatalantacoppa italia

Le semifinali di ritorno di Coppa Italia decideranno le due squadre che il prossimo 13 maggio si contenderanno il trofeo all’Olimpico di Roma. L’Inter è già qualificata alla finale, mentre l’altra finalista uscirà dal confronto tra Atalanta e Lazio. Ma la sfida non riguarda solo la coppa: il risultato avrà un impatto diretto anche sulla distribuzione dei posti europei per la prossima stagione.

Coppa Italia e qualificazioni europee: perché cambia tutto

Le quattro squadre che andranno in Champions League non subiranno variazioni. Diverso invece il discorso per Europa League e Conference League. La vincitrice della Coppa Italia ottiene infatti un posto in Europa League, se non già qualificata tramite il campionato. Questo dettaglio può cambiare completamente gli equilibri della classifica. Con l’Inter già sicura della Champions, l’eventuale vittoria di Atalanta o Lazio permetterebbe loro di “saltare” la classifica, conquistando un pass europeo che al momento non è garantito dal piazzamento in Serie A. Al contrario, se a vincere fosse una squadra già nelle prime posizioni, i posti europei resterebbero invariati.

Gli scenari possibili per Europa League e Conference

Guardando alla classifica attuale (con Inter, Milan, Napoli e Juventus in zona Champions), si aprono tre scenari principali:

  • Inter vincente Coppa Italia
    Como e Roma in Europa League
    Atalanta ai preliminari di Conference League
  • Atalanta vincente Coppa Italia
    Atalanta in Europa League
    Como in Europa League
    Roma ai preliminari di Conference
  • Lazio vincente Coppa Italia
    Lazio in Europa League
    Como in Europa League
    Roma ai preliminari di Conference
    Atalanta fuori da tutte le coppe

La situazione resta aperta: mancano ancora giornate decisive in campionato e la finale del 13 maggio potrebbe ridisegnare completamente la mappa europea delle squadre italiane.

 

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