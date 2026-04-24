Dove vedere Napoli-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
Si apre la trentaquattresima giornata di campionato. Un turno che aprirà le danze in uno stadio Maradona tutto pieno. Il Napoli scende in campo contro la Cremonese. In palio per la squadra di Conte, reduce da un solo punto conquistato nelle ultime due partite, c'è la possibilità di allungare momentaneamente sul Milan al secondo posto. Al momento rossoneri e azzurri sono appaiati a quota 66. Stesso discorso per la Cremonese di Giampaolo, che sta lottando punto a punto con il Lecce per la salvezza.
Napoli-Cremonese, l'orario
Napoli-Cremonese andrà in scena oggi, venerdì 24 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Maradona di Napoli.
Dove vedere Napoli-Cremonese in diretta tv
Napoli-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Napoli-Cremonese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 34esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Conte e Giampaolo
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. Allenatore: Conte
A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Elmas, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa.
Indisponibili: Di Lorenzo, Lukaku, Neres, Vergara
Squalificati: -
Diffidati: -
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Bondo, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.
A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Payero, Grassi, Folino, Okereke
Indisponibili: Moumbagna, Vardy
Squalificati: -
Diffidati: Luperto, Vardy
Si apre la trentaquattresima giornata di campionato. Un turno che aprirà le danze in uno stadio Maradona tutto pieno. Il Napoli scende in campo contro la Cremonese. In palio per la squadra di Conte, reduce da un solo punto conquistato nelle ultime due partite, c'è la possibilità di allungare momentaneamente sul Milan al secondo posto. Al momento rossoneri e azzurri sono appaiati a quota 66. Stesso discorso per la Cremonese di Giampaolo, che sta lottando punto a punto con il Lecce per la salvezza.
Napoli-Cremonese, l'orario
Napoli-Cremonese andrà in scena oggi, venerdì 24 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Maradona di Napoli.