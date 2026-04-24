Corriere dello Sport.it
venerdì 24 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Napoli-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sull'anticipo della 34esima giornata di Serie A: le possibili scelte di Conte e Giampaolo
TagsSerie Anapolicremonese

Si apre la trentaquattresima giornata di campionato. Un turno che aprirà le danze in uno stadio Maradona tutto pieno. Il Napoli scende in campo contro la Cremonese. In palio per la squadra di Conte, reduce da un solo punto conquistato nelle ultime due partite, c'è la possibilità di allungare momentaneamente sul Milan al secondo posto. Al momento rossoneri e azzurri sono appaiati a quota 66. Stesso discorso per la Cremonese di Giampaolo, che sta lottando punto a punto con il Lecce per la salvezza.

Napoli-Cremonese, l'orario

Napoli-Cremonese andrà in scena oggi, venerdì 24 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Maradona di Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Napoli-Cremonese in diretta tv

Napoli-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 34esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Conte e Giampaolo

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De  Bruyne, Alisson; Hojlund. Allenatore: Conte 
A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Elmas, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa.
Indisponibili: Di Lorenzo, Lukaku, Neres, Vergara 
Squalificati: - 
Diffidati: - 

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Bondo, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.
A disposizione: Silvestri, Nava, Thorsby, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Payero, Grassi, Folino, Okereke 
Indisponibili: Moumbagna, Vardy 
Squalificati: - 
Diffidati: Luperto, Vardy 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Si apre la trentaquattresima giornata di campionato. Un turno che aprirà le danze in uno stadio Maradona tutto pieno. Il Napoli scende in campo contro la Cremonese. In palio per la squadra di Conte, reduce da un solo punto conquistato nelle ultime due partite, c'è la possibilità di allungare momentaneamente sul Milan al secondo posto. Al momento rossoneri e azzurri sono appaiati a quota 66. Stesso discorso per la Cremonese di Giampaolo, che sta lottando punto a punto con il Lecce per la salvezza.

Napoli-Cremonese, l'orario

Napoli-Cremonese andrà in scena oggi, venerdì 24 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Maradona di Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Rivoluzione ConteAlisson: il futuro è suo
1
Dove vedere Napoli-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
2
Dove vedere Napoli-Cremonese in diretta tv
3
Le probabili formazioni di Conte e Giampaolo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS