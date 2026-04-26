Dove vedere Fiorentina-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Fiorentina-Sassuolo, l'orario

Fiorentina-Sassuolo è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 12:30, allo stadio Franchi di Firenze dove i padroni di casa hanno vinto le ultime due partite battendo 1-0 la Lazio e 2-1 il Crystal Palace nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Risale invece allo scorso 15 febbraio (2-1 all'Udinese) l'ultimo acuto esterno degli emiliani.

Dove vedere Fiorentina-Sassuolo in diretta tv

Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Fiorentina-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Sassuolo anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.