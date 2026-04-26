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Dove vedere Fiorentina-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Franchi, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A: le probabili scelte di Vanoli e Grosso
TagsFiorentinaSassuoloSerie A

Fiorentina-Sassuolo, a voi. La Viola di Vanoli, reduce dal pari esterno a Lecce (1-1), va a caccia del settimo risultato utile consecutivo in campionato per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo salvezza. I neroverdi di Grosso, dopo aver battuto 2-1 il Como in casa, di un successo che gli permetterebbe di agganciare in classifica il Bologna a quota 48 punti.

Fiorentina-Sassuolo, l'orario

Fiorentina-Sassuolo è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 12:30, allo stadio Franchi di Firenze dove i padroni di casa hanno vinto le ultime due partite battendo 1-0 la Lazio e 2-1 il Crystal Palace nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Risale invece allo scorso 15 febbraio (2-1 all'Udinese) l'ultimo acuto esterno degli emiliani.

Dove vedere Fiorentina-Sassuolo in diretta tv

Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Fiorentina-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Sassuolo anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Vanoli e Grosso

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Rugani, Ranieri, Balbo; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Gudmundsson. A disposizione: Christensen, Kouadio, Kospo, Comuzzo, Fazzini, Brescianini, Fabbian, Piccoli, Braschi, Lezzerini. Allenatore: Vanoli.

Indisponibili: Fortini, Gosens, Kean, Lamptey, Parisi. 

Squalificati: Pongracic.

Diffidati: Kean.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Romagna, Garcia, Coulibaly, Frangella, Pedro Felipe, Lipani, Vrankcx, Iannoni, Nzola, Fadera, Moro. Allenatore: Grosso.

Indisponibili: Pieragnolo, Candé, Boloca, Bakola.

Squalificati: Berardi.

Diffidati: Muric, Fadera, Matic.

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Fiorentina-Sassuolo, a voi. La Viola di Vanoli, reduce dal pari esterno a Lecce (1-1), va a caccia del settimo risultato utile consecutivo in campionato per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo salvezza. I neroverdi di Grosso, dopo aver battuto 2-1 il Como in casa, di un successo che gli permetterebbe di agganciare in classifica il Bologna a quota 48 punti.

Fiorentina-Sassuolo, l'orario

Fiorentina-Sassuolo è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 12:30, allo stadio Franchi di Firenze dove i padroni di casa hanno vinto le ultime due partite battendo 1-0 la Lazio e 2-1 il Crystal Palace nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Risale invece allo scorso 15 febbraio (2-1 all'Udinese) l'ultimo acuto esterno degli emiliani.

Dove vedere Fiorentina-Sassuolo in diretta tv

Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Fiorentina-Sassuolo, dove vederla in streaming

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