Dove vedere Udinese-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Udinese-Torino, l'orario

Udinese-Torino è in programma oggi, sabato 2 maggio, alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine. L'arbitro designato per la partita è Mucera di Palermo.

Dove vedere Udinese-Torino in diretta tv

Udinese-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, previo abbonamento DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Udinese-Torino anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.