Dove vedere Udinese-Torino in tv? Dazn o Sky, orario
Il sabato della trentacinquesima giornata di Serie A si apre al Bluenergy Stadium, con la sfida tra l'undicesima e la tredicesima in classifica. L'Udinese di Runjaic, reduce dal 3-3 contro la Lazio, ospita il Torino di Roberto D'Aversa, a sua volta reduce da un pareggio, quello interno contro l'Inter.
Udinese-Torino, l'orario
Udinese-Torino è in programma oggi, sabato 2 maggio, alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine. L'arbitro designato per la partita è Mucera di Palermo.
Dove vedere Udinese-Torino in diretta tv
Udinese-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, previo abbonamento DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Udinese-Torino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Udinese-Torino anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Runjaic e D'Aversa
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Zarraga, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye; Buksa. Allenatore: Runjaic
A disposizione: Sava, Padelli, Mlacic, Arizala, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Camara, Bayo.
Indisponibili: Bertola, Zemura, Zanoli, Piotrowski, Davis.
Squalificati: -
Diffidati: Kristensen, Kabasele, Ehizibue, Kamara.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic. Allenatore: D'Aversa.
A disposizione: Israel, Siviero, Nkounkou, Biraghi, Casadei, Prati, Ilic, Tameze, Pedersen, Njie.
Indisponibili: Aboukhlal, Anjorin, Zapata, Ismajli, Adams. Squalificati: -
Diffidati: Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan.
Il sabato della trentacinquesima giornata di Serie A si apre al Bluenergy Stadium, con la sfida tra l'undicesima e la tredicesima in classifica. L'Udinese di Runjaic, reduce dal 3-3 contro la Lazio, ospita il Torino di Roberto D'Aversa, a sua volta reduce da un pareggio, quello interno contro l'Inter.
Udinese-Torino, l'orario
Udinese-Torino è in programma oggi, sabato 2 maggio, alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine. L'arbitro designato per la partita è Mucera di Palermo.
Dove vedere Udinese-Torino in diretta tv
Udinese-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, previo abbonamento DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Udinese-Torino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Udinese-Torino anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.