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Dove vedere Udinese-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Il sabato di Serie A si apre al Bluenergy Stadium, con la squadra di Runjaic ospita quella di D'Aversa: tutte le info e i canali per seguire la partita in diretta
TagsSerie AUdineseTorino

Il sabato della trentacinquesima giornata di Serie A si apre al Bluenergy Stadium, con la sfida tra l'undicesima e la tredicesima in classifica. L'Udinese di Runjaic, reduce dal 3-3 contro la Lazio, ospita il Torino di Roberto D'Aversa, a sua volta reduce da un pareggio, quello interno contro l'Inter. 

Udinese-Torino, l'orario

Udinese-Torino è in programma oggi, sabato 2 maggio, alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine. L'arbitro designato per la partita è Mucera di Palermo.

Dove vedere Udinese-Torino in diretta tv

Udinese-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, previo abbonamento DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

 

 

Udinese-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Udinese-Torino anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Runjaic e D'Aversa

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Zarraga, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye; Buksa. Allenatore: Runjaic

A disposizione: Sava, Padelli, Mlacic, Arizala, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Camara, Bayo. 
Indisponibili: Bertola, Zemura, Zanoli, Piotrowski, Davis. 
Squalificati: - 
Diffidati: Kristensen, Kabasele, Ehizibue, Kamara.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic. Allenatore: D'Aversa.

A disposizione: Israel, Siviero, Nkounkou, Biraghi, Casadei, Prati, Ilic, Tameze, Pedersen, Njie. 
Indisponibili: Aboukhlal, Anjorin, Zapata, Ismajli, Adams. Squalificati: - 
Diffidati: Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan.

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Il sabato della trentacinquesima giornata di Serie A si apre al Bluenergy Stadium, con la sfida tra l'undicesima e la tredicesima in classifica. L'Udinese di Runjaic, reduce dal 3-3 contro la Lazio, ospita il Torino di Roberto D'Aversa, a sua volta reduce da un pareggio, quello interno contro l'Inter. 

Udinese-Torino, l'orario

Udinese-Torino è in programma oggi, sabato 2 maggio, alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine. L'arbitro designato per la partita è Mucera di Palermo.

Dove vedere Udinese-Torino in diretta tv

Udinese-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva, previo abbonamento DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

 

 

Udinese-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Udinese-Torino anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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