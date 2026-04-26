Torino-Inter diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE

17:36

Inter-Torino, conto alla rovescia

Conto alla rovescia per il calcio d'inizio di Inter-Torino. Alle 18 il via al match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A.

17:29

Marotta: "Possibili ripercussioni per l'Inter? Siamo molto tranquilli"

Marotta a Dazn prima di Torino-Inter: "Abbiamo visto tutto sulla stampa e siamo meravigliati. Non abbiamo un elenco di arbitri graditi e non graditi. Alcune decisioni avverse della scorsa stagione sono state acclarate dagli organi apicali della Can, come un rigore non dato in Inter-Roma, potenzialmente determinante per il risultato finale. Un dato oggettivo. Siamo forti della nostra correttezza, della nostra tranquillità. Siamo qui per affrontare un capitolo molto importante. Un esame importante. Vogliamo a tutti i costi portare a casa questo scudetto e farlo il primo possibile. E poi proveremo a vincere la nostra decima Coppa Italia. Possibili ripercussioni per l'Inter? Siamo molto tranquilli, giocatori, squadra e società. Forti della nostra devo tranquillizzare tutti. Non aggiungo altro".

17:25

Marotta: "Concentrati sulla vittoria dell scudetto e della Coppa Italia"

Marotta a Sky prima di Torino-Inter: "Dobbiamo ancora arrivare al doppio traguardo scudetto e Coppa Italia. Ora siamo concentrati sul Torino, poi penseremo al prossimo avversario e alla finale di Coppa Italia. Vincerla ancora sarebbe un bel traguardo per l'Inter".

17:22

Marotta: "Non abbiamo arbitri graditi e non graditi"

Marotta a Sky prima di Torino-Inter: "Inchiesta Rocchi? Apprendiamo tutto dalla stampa. Questi comunicati, queste dichiarazioni, ci meravigliano. Non abbiamo arbitri graditi e non graditi. Agiamo nella correttezza. Questo deve tranquillizzare tutti. Nell'annata passata abbiamo avuto decisioni avverse, acclarate, come un rigore non dato in Inter-Roma. L'Inter è estranea e sarà estranea anche nel futuro. Qualcuno potrebbe essere sentito? Non ho niente da aggiungere, credo di essere stato chiaro. Parliamo dell'attualità. Non voglio addentrarmi. Ho risposto in modo esaustivo. Ci tengo a tranquillizzare tutti i tifosi. Vogliamo portare a casa il più in fretta possibile questo scudetto meritato. Abbiamo agito nella massima correttezza. Sono tranquillo l'Inter è estranea e sarà estranea anche in futuro".

17:17

D'Aversa: "Vlasic può andare in un top club"

D'Aversa a Sky prima di Torino-Inter: "Vogliamo dare continuità al nostro percorso casalingo, abbiamo sempre messo grinta, siamo sempre andati in gol. Affrontiamo i futuri campioni d'Italia, molto probabilmente. Non sarà facile ma dobbiamo provare a dimostrare il nostro valore sul campo. L'Inter è molto forte, bisogna avere l'ambizione di misurarci con chi sulla carta è più forte di noi. Vlasic? Lui è in un grande club. Può andare in un top club sia in Italia sia all'estero. Ne ha le caratteristiche".

17:07

Torino-Inter, le formazioni ufficiali

Torino-Inter, le formazioni ufficiali.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. Allenatore: D'Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.

17:05

Inter campione d'Italia se...

Inter campione d'Italia se: quanti punti mancano ai nerazzurri per la certezza aritmetica della vittoria dello scudetto. LEGGI TUTTO

16:55

Dove vedere Torino-Inter in tv e live streaming

Dove vedere Torino-Inter in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

16:50

Tutte le curiosità prepartita su Torino-Inter

Torino-Inter, tutte le curiosità prepartita. (Fonte: Opta)