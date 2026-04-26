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Dove vedere Torino-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Olimpico Grande Torino, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A: le probabili scelte di D'Aversa e Chivu
TagsTorinoInterSerie A

Torino-Inter, si gioca. I granata di D'Aversa, reduci dal pari a reti inviolate allo Zini contro la Cremonese, puntano al quarto risultato consecutivo e a rallentare la corsa degli ospiti verso lo scudetto e tenere a distanza la zona retrocessione. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla qualificazione in finale di Coppa Italia grazie al 3-2 sul Como a San Siro, puntano alla quarta vittoria di fila in campionato per avvicinare la festa tricolore.

Torino-Inter, l'orario

Torino-Inter è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 18, allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino dove i padroni di casa hanno vinto le ultime tre partite: il 2-1 al Verona l'affermazione più recente cronologicamente. Risale invece allo scorso 12 aprile (4-3 a Como) l'ultimo acuto esterno degli uomini di Chivu.

Dove vedere Torino-Inter in diretta tv

Torino-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida odierna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Torino-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Torino-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di D'Aversa e Chivu

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Rafael Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Nkounkou, Biraghi, Casadei, Prati, Ilic, Tameze, Pedersen, Njie, Kulenovic, Zapata. Allenatore: D’Aversa.

Indisponibili: Aboukhlal, Anjorin.

Squalificati: -.

Diffidati: Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez; Acerbi, De Vrij, Bastoni, Darmian, Cocchi, Sucic, Mkhitaryan, Frattesi, Diouf, Bonny, Mosconi. Allenatore: Chivu.

Indisponibili: L.Martinez, Luis Henrique.

Squalificati: -.

Diffidati: Akanji.

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Torino-Inter, si gioca. I granata di D'Aversa, reduci dal pari a reti inviolate allo Zini contro la Cremonese, puntano al quarto risultato consecutivo e a rallentare la corsa degli ospiti verso lo scudetto e tenere a distanza la zona retrocessione. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla qualificazione in finale di Coppa Italia grazie al 3-2 sul Como a San Siro, puntano alla quarta vittoria di fila in campionato per avvicinare la festa tricolore.

Torino-Inter, l'orario

Torino-Inter è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 18, allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino dove i padroni di casa hanno vinto le ultime tre partite: il 2-1 al Verona l'affermazione più recente cronologicamente. Risale invece allo scorso 12 aprile (4-3 a Como) l'ultimo acuto esterno degli uomini di Chivu.

Dove vedere Torino-Inter in diretta tv

Torino-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida odierna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Torino-Como, dove vederla in streaming

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