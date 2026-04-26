Dove vedere Torino-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Torino-Inter, l'orario

Torino-Inter è in programma oggi, domenica 26 aprile, alle ore 18, allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino dove i padroni di casa hanno vinto le ultime tre partite: il 2-1 al Verona l'affermazione più recente cronologicamente. Risale invece allo scorso 12 aprile (4-3 a Como) l'ultimo acuto esterno degli uomini di Chivu.

Dove vedere Torino-Inter in diretta tv

Torino-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida odierna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Torino-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Torino-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.