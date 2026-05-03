Anche Bologna-Cagliari finisce senza reti: è il terzo 0-0 di fila in Serie A! Fischi al Dall'Ara

Bologna-Cagliari 0-0 . Dopo Como-Napoli e Atalanta-Genoa , al Dall'Ara la Serie A regala un altro pari a reti inviolate. Dopo lo spettacolo della Champions, il confronto è impietoso. Una gara senza grandi emozioni, quella valida per la trentacinquesima giornata di campionato . I padroni di casa non riescono a regalare ai propri tifosi il ritorno al successo ed escono di nuovo dal campo tra i fischi, seppur meno intensi di quelli che erano scaturiti dalla sconfitta con la Roma . Gli ospiti mettono un altro mattoncino per la permanenza in categoria, sempre più vicina. Da segnalare il toccante ricordo di Alex Zanardi prima del fischio d'inizio.

Gol annullato a Deiola, Cagliari più pericoloso, Bologna al riposo tra i fischi

Parte bene il Cagliari con la consueta intraprendenza di Palestra sulla destra. Fallo di Miranda e, sugli sviluppi del calcio di punizione, gli ospiti vanno a segno con Deiola. La rete, però, non viene convalidata per una posizione di fuorigioco del capitano dei sardi, servito da Mina. Decisione confermata dopo un check durato quasi due minuti. Il Cagliari ci riprova con Esposito: il suo destro dal limite trova pronto Pessina. Il forcing degli uomini di Pisacane continua con una verticalizzazione di Mina per lo stesso Esposito, che vede e serve Deiola: solo davanti a Pessina non concretizza. Tocca poi a Bernardeschi, con un sinistro dalla distanza, cercare di scuotere i rossoblù: murato. La prima vera occasione per il Bologna nasce da un altro tiro di Bernardeschi, che costringe Caprile alla parata in tuffo. Nelle battute finali del primo tempo Deiola è costretto ad alzare bandiera bianca: dentro Sulemana. Il Cagliari chiude come aveva cominciato: Gaetano fa filtrare per Esposito, che controlla col destro e calcia di sinistro. Pessina para in due tempi. Scintille per un contatto tra Odgaard e Mina: esuplso un componente dello staff di Italiano. Si va al riposo sul risultato di 0-0. Fischiano i tifosi del Dall'Ara.

Castro e Orsolini non sbloccano il Bologna, Zé Pedro sciupa la chance per il blitz

Italiano non può essere soddisfatto. Dentro Rowe per Sohm. Moro sollecita Caprile. Al 63' tocca a Castro per Odgaard e Orsolini rileva Dominguez. Lucumí di testa prova a sbloccare la partita, su una palla persa di Adopo; Castro impegna severamente Caprile nella copertura del primo palo. Sussulti tra gli sbadigli. Troppo poco per rompere l'equilibrio. Il Cagliari prova allora a piazzare il colpo del ko: Folorunsho sale in cattedra prima con un mancino da dentro l'area che costringe Pessina alla parata in due tempi, poi con una rovesciata che mette in condizioni Zé Pedro di presentarsi a tu per tu con l'estremo difensore: tiro alto sulla traversa. Finisce 0-0.

Come cambia la classifica dopo Bologna-Cagliari

Il Bologna torna a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila issandosi a 49 punti. Un pareggio che potrebbe non bastare per evitare il sorpasso di Sassuolo e Lazio all'ottavo posto.

Secondo risultato utile consecutivo per il Cagliari, che dà continuità al successo casalingo contro l'Atalanta (3-2), sale a 37 punti e attende il risultato di Cremonese-Lazio: la salvezza è sempre più vicina. In caso di sconfitta dei grigiorossi basterebbe conquistare un solo punto nelle prossime tre partite.