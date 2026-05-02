Cesc Fabregas a Dazn nel post partita di Como-Napoli: "Soddisfatti? Dipende. Se penso a dov'erano questi giocatori un anno e mezzo fa e penso ciò che stiamo facendo adesso... Poi, sono arrabbiato per tutte le volte che siamo andati di là e potevamo fare gol, con tante riaggressioni. Non dimentichiamo che c'erano Nico Paz, Da Cunha, contro McTominay, De Bruyne, dei campioni davvero. Potevamo vincere e non l'abbiamo fatto. La crescita? L'ho sempre percepita, sono molto esigente, quando non mi danno quello che possono dare e quello che io gli chiedo, come è successo con Sassuolo e Udinese, con la Fiorentina dopo il passaggio in Coppa Italia... Queste 4-5 partite non le dimentico, ma questi ragazzi mi danno tantissimo e so qual è il loro valore. Esigenza altissima e mi rispondono costantemente, c'è un lavoro fantasma di ore dietro. Penso che dobbiamo essere contenti perché il Como sta lottando per obiettivi importanti a un anno dal ritorno in A dopo 21 anni".

Fabregas, tra presente e futuro: "Addio Nico Paz? Non è il momento di parlare di questo, mancano tre partite. Noi sappiamo da dove arriviamo, tutto quello che stiamo costruendo e dove siamo adesso. Tantissima tranquillità, continuare a lavorare tutti insieme. Nel calcio moderno, totale, bisogna saper far tutto. Basti vedere la partita di Parigi, con il Pallone d'Oro Dembelé che va a pressare anche il portiere e festeggia quando il portiere sbaglia. Vogliamo portare anche noi un ritmo alto, penso sia adattabile a questi ragazzi, piano piano lo stiamo facendo. L'esempio di Luis Enrique? Non sono preparato come lui, ma magari fra un po' vediamo questo. Noi ci proviamo a fare certe cose".

17:40

Ultime fasi del riscaldamento

Como e Napoli stanno ultimando il riscaldamento. Tre venti minuti si va in campo per la trentacinquesima giornata di Serie A.

17:29

Fabregas prima di Como-Napoli: "Vogliamo vincere. Douvikas? Grande potenziale"

Fabregas a Dazn prima di Como-Napoli: "C'è serenità. Siamo una squadra molto giovane, si vede dagli occhi dei ragazzi che è un momento importante della stagione. Hanno sensazioni positive. Oggi è una partita importante contro una squadra molto, molto buona. Dobbiamo avere voglia di andare a vincere, pressare. Pareggiare e perdere è lo stesso. Conta vincere e l'abbiamo preparata per vincere. Douvikas ha fatto sempre gol, a livello di interpretazione e movimenti c'è tanto margine per migliorare. Si vedeva dal Celta Vigo che aveva un grande potenziale. Studio? Lo facevo da giocatore, lo faccio da allenatore. Senza studiare, senza evolvere, senza imparare, non si va lontano. Vado a vedere allenamenti, a parlare con altri attaccanti. Ho rivisto alcune cose che facevamo in Serie B e oggi non lo rifaremmo, il calcio cambia velocemente".

17:22

Conte prima di Como-Napoli: "Fabregas predestinato"

Conte a Dazn prima di Como-Napoli: "Sicuramente nessuna delle due squadre cercherà di speculare sul risultato, sarà una partita aperta. Sono contento per Cesc. Sta facendo veramente bene, è un predestinato. In carriera ha giocato in squadre come Arsenal, Barcellona, Chelsea. Ha avuto allenatori importanti come Wenger. Ha un background importante e studia. Il Como sta migliorando con l'andare del tempo, sta dando fastidi alle big del campionato e andrà a crescere. Napoli e Como sono squadre super organizzate che vogliono fare sempre qualcosa di attivo e non di passivo. Vogliamo fare un buon risultato. Di Lorenzo rappresenta una base fondamentale per la sua leadership e l'esempio che dà ogni giorno in allenamento. Il recupero vale per lui come per gli altri: dopo tanti mesi in naftalina ha iniziato ad allenarsi con noi. Bisognerà avere pazienza per riportarlo al livello di far stare sereno lui e noi nel metterlo in campo".

17:20

Smolcic prima di Como-Napoli: "Giochiamo in casa, vogliamo farci valere"

Smolcic a Dazn prima di Como-Napoli: "Siamo in corsa per la Champions, per l'Europa League, è una partita importante per noi e per loro. Ma giochiamo in casa e vogliamo farci valere. Fabregas ci ha fatto vedere Psg-Bayer Monaco per farci capire quanto si può giocare bene a calcio, ci ha fatto vedere il livello che abbiamo l'ambizione di raggiungere. Ci ha fatto vedere qualche giocata, qualche movimento. Alisson? Top-player, veloce, destro, sinistro, lo conosciamo. Dovrò essere al cento per cento, spero di dargli anche io qualche pensiero".

17:17

Alisson Santos prima di Como-Napoli: "Conte mi ha dato fiducia"

Alisson Santos a Dazn prima di Como-Napoli: "Veniamo qui per vincere, ci siamo preparati bene in settimana. Conte mi ha dato fiducia per cercare di migliorare e aiutare la squadra. Sto lavorando, tanto, per aiutare tutti il gruppo".

17:12

Como e Napoli, come arrivano alla partita

Come arrivano Como e Napoli allo scontro diretto di oggi allo stadio Sinigaglia.