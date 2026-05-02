Como-Napoli diretta Serie A: pari senza gol tra Fabregas e Conte. Le reazioni LIVE
Como-Napoli 0-0. Pari a reti inviolate al Sinigaglia nella sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri di Conte, secondi in classifica si portano momentaneamente a -9 dall'Inter capolista e a +3 dal Milan di Allegri, terzo, difendendo gli 8 punti di vantaggio sui biancoblù di Fabregas, quinti e almeno per una sera a -2 dalla Juve quarta. Più Como nel primo tempo. Napoli a un passo dalla vittoria nella ripresa: palo di Politano all'84'. Gli azzurri blindano la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:28
Fabregas sul futuro di Nico Paz e sulle differenze con la Champions
Fabregas, tra presente e futuro: "Addio Nico Paz? Non è il momento di parlare di questo, mancano tre partite. Noi sappiamo da dove arriviamo, tutto quello che stiamo costruendo e dove siamo adesso. Tantissima tranquillità, continuare a lavorare tutti insieme. Nel calcio moderno, totale, bisogna saper far tutto. Basti vedere la partita di Parigi, con il Pallone d'Oro Dembelé che va a pressare anche il portiere e festeggia quando il portiere sbaglia. Vogliamo portare anche noi un ritmo alto, penso sia adattabile a questi ragazzi, piano piano lo stiamo facendo. L'esempio di Luis Enrique? Non sono preparato come lui, ma magari fra un po' vediamo questo. Noi ci proviamo a fare certe cose".
20:22
Fabregas a Dazn: "Potevamo vincere e non l'abbiamo fatto"
Cesc Fabregas a Dazn nel post partita di Como-Napoli: "Soddisfatti? Dipende. Se penso a dov'erano questi giocatori un anno e mezzo fa e penso ciò che stiamo facendo adesso... Poi, sono arrabbiato per tutte le volte che siamo andati di là e potevamo fare gol, con tante riaggressioni. Non dimentichiamo che c'erano Nico Paz, Da Cunha, contro McTominay, De Bruyne, dei campioni davvero. Potevamo vincere e non l'abbiamo fatto. La crescita? L'ho sempre percepita, sono molto esigente, quando non mi danno quello che possono dare e quello che io gli chiedo, come è successo con Sassuolo e Udinese, con la Fiorentina dopo il passaggio in Coppa Italia... Queste 4-5 partite non le dimentico, ma questi ragazzi mi danno tantissimo e so qual è il loro valore. Esigenza altissima e mi rispondono costantemente, c'è un lavoro fantasma di ore dietro. Penso che dobbiamo essere contenti perché il Como sta lottando per obiettivi importanti a un anno dal ritorno in A dopo 21 anni".
20:20
I numeri della partita: Como dominante nei duelli aerei
Partita equilibrata al "Sinigaglia", ma con tante statistiche interessanti al termine dei 90 minuti: il Como di Fabregas, per esempio, è stato superiore al Napoli per percentuale di duelli aerei vinti (60%-40%). LEGGI TUTTI I DATI
20:11
Napoli, qualificazione Champions a un passo
Il Napoli di Antonio Conte, dopo il pareggio odierno, è ormai a un passo dalla qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. LA SITUAZIONE
20:07
Serie A, la classifica aggiornata dopo Como-Napoli
La classifica di Serie A aggiornata dopo Como-Napoli 0-0. CONSULTA LA CLASSIFICA
19:56
Finisce qui! Como-Napoli 0-0
Finisce qui! Como-Napoli 0-0.
20:03
93' - Chisura di Ramón
Ramón chiude in maniera decisiva su McTominay.
19:52
90' - Quattro minuti di recupero
Concessi quattro minuti di recupero.
19:51
89' - Ammonito Politano
Fallo tattico, ammonito Politano.
19:48
86' - Doppio cambio Como
Doppio cambio Como: Vojvoda per Diao, Sergi Roberto per Da Cunha. Fabregas ha esaurito le sostituzioni a sua disposizione.
19:46
84' - Palo di Politano!
Politano rientra sul sinistro e calcia sul palo lungo centrandolo in pieno. Napoli a un passo dal vantaggio.
19:43
81' - Triplo cambio Como, nel Napoli dentro Spinazzola
Triplo cambio Como. Dentro Jesus Rodriguez, Morata e Moreno; fuori Baturina, Douvikas e Valle. Nel Napoli Spinazzola rileva Rrahmani.
19:42
80' - McTominay a un passo dal gol
80' - Passaggio perfetto di Gutierrez, che manda in porta McTominay: Butez esce alla disperata, il centrocampista scozzese calcia fuori.
19:39
77' - Fabregas protesta, Conte replica
Fabregas protesta un fallo fischiato a Diao, Conte non incassa in silenzio.
19:37
75' - Buongiorno anticipa Diao
Buongiorno anticipa di testa Diao a ridosso della linea laterale, cade male toccando terra col volto, ma per fortuna non riporta alcuna conseguenza.
19:34
72' - McTominay dolorante
Si riprende a giocare. McTominay è dolorante, condizioni sotto monitoraggio.
19:31
69' - Ammonito Ramón
McTominay va via a Ramón, che ferma la ripartenza del Napoli andando ginocchio contro ginocchio con lo scozzese: ammonizione ineccepibile di Fabbri.
19:26
64' - Baturina pericoloso
Nico Paz innesca Baturina. Tentativo da terra, deviato da Beukema: Milinkovic-Savic salva in due tempi.
19:22
60' - Cambio Napoli, fuori De Bruyne
Primo cambio per il Napoli. Anguissa prende il posto di De Bruyne.
19:22
60' - Colpo di testa di Diao
Cross di Valle, colpo di testa alto di Diao, che non riesce a schiacciare la palla da posizione favorevole.
19:18
56' - Hojlund a terra in area, ma era in fuorigioco
Hojlund resta a terra in area dopo una scivolata di Ramón, ma era netta la sua posizione di fuorigioco dopo il tocco di Alisson Santos.
19:17
55' - Diego Carlos ci prova di testa
Diego Carlos stacca e colpisce di testa, ma non riesce a indirizzare il pallone verso la porta difesa da Milinkovic-Savic.
19:14
52' - Como-Napoli, Buongiorno chiude su Diao
Buongiorno chiude in maniera provvidenziale su Diao e poi imposta l'azione.
19:10
48' - Como subito aggressivo
Il Como prova a fare la partita, subito aggressivo, con il controllo del possesso palla.
19:08
46' - Si riparte senza cambi
Si riparte senza cambi. Via al secondo tempo di Como-Napoli.
19:04
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di Como-Napoli.
18:50
Finisce qui, Como e Napoli al riposo senza gol
Si va al riposo senza gol. Como-Napoli 0-0 dopo la fine del primo tempo.
18:49
46' - Como-Napoli, Ramón sfiora il vantaggio
Spizzata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore spagnolo a un passo dalla conclusione vincente.
18:48
45' - Concessi due minuti di recupero
Sono due i minuti di recupero.
18:47
44' - Sinistro alto di Nico Paz
Sinistro alto di Nico Paz sugli sviluppi di un calcio di punizione.
18:43
40' - Hojlund murato
Hojlund murato, commette fallo e protesta.
18:38
35' - Perrone a terra
Perrone resta a terra, sanguina vistosamente dopo una sbracciata di De Bruyne che si è liberato della sua marcatura per spingere una ripartenza del Napoli. Protesta Da Cunha.
18:33
30' - Milinkovic-Savic salva su Diao
Si accende Nico Paz, che manda in porta Diao: uscita perfetta di Milinkovic-Savic, che mangia spazio e tempo rintuzzando la conclusione dell'attaccante senegalese.
18:30
27' - Tentativo di Smolcic
Smolcic prolunga con la schiena sul secondo palo, palla troppo lunga per Diego Carlos.
18:29
26' - Tiro di Alisson
Hojlund lavora un pallone in area di rigore e lo smista a sinistra per Alisson. Il brasiliano rientra sul destro a calcia, Butez para approfittando di una deviazione. Con ampi cenni Fabregas chiede il sostegno dei tifosi del Como.
18:26
23' - Destro a giro di Baturina
Azione manovrata del Como, la palla arriva sul secondo palo, dalla destra, per Baturina, che controlla e prova il destro a giro: sul fondo.
18:21
18' - Como-Napoli, colpo di testa di McTominay
De Bruyne batte un calcio d'angolo perfetto per la testa di McTominay: Butez anticipato, ma la palla termina sul fondo.
18:20
17' - Tiro di Diao
Diao rientra sul sinistro e lo incrocia sul primo palo: Milinkovic-Savic blocca a terra.
18:15
12' - Como-Napoli, tiro di Da Cunha
Tiro dalla distanza di Da Cunha, Milinkovic-Savic para senza affanni.
18:11
8' - Salvataggio sulla linea di Rrahmani
Passaggio filtrante di Nico Paz per Douvikas, che salta Milinkovic-Savic e calcia a porta ormai vuota: provvidenziale salvataggio sulla linea di Rrahmani.
18:10
7' - Attacca il Como
Il Como attacca, il Napoli si difende con ordine.
18:09
6' - Tiro di McTominay
Alisson Santos scatenato, tocco per McTominay che va al tiro: murato.
18:05
2' - Percussione di Alisson
Alisson Santons avanza palla al piede nell'area di rigore del Como. Allontana la difesa. Ramón è attento.
18:04
1' - Partiti
Calcio d'inizio, via a Como-Napoli.
18:01
Un minuto di raccoglimento per Alex Zanardi
Un minuto di raccoglimento per Alex Zanardi.
17:57
Le squadre fanno il loro ingresso in campo
Como e Napoli fanno il loro ingresso in campo. Strette di mano nel tunnel prima di entrare sul rettangolo di gioco.
17:50
Como-Napoli, tutto pronto per il calcio d'inizio
Sta per iniziare Como-Napoli, il riepilogo delle formazioni iniziali scelte de Fabregas e Conte.
17:40
Ultime fasi del riscaldamento
Como e Napoli stanno ultimando il riscaldamento. Tre venti minuti si va in campo per la trentacinquesima giornata di Serie A.
17:29
Fabregas prima di Como-Napoli: "Vogliamo vincere. Douvikas? Grande potenziale"
Fabregas a Dazn prima di Como-Napoli: "C'è serenità. Siamo una squadra molto giovane, si vede dagli occhi dei ragazzi che è un momento importante della stagione. Hanno sensazioni positive. Oggi è una partita importante contro una squadra molto, molto buona. Dobbiamo avere voglia di andare a vincere, pressare. Pareggiare e perdere è lo stesso. Conta vincere e l'abbiamo preparata per vincere. Douvikas ha fatto sempre gol, a livello di interpretazione e movimenti c'è tanto margine per migliorare. Si vedeva dal Celta Vigo che aveva un grande potenziale. Studio? Lo facevo da giocatore, lo faccio da allenatore. Senza studiare, senza evolvere, senza imparare, non si va lontano. Vado a vedere allenamenti, a parlare con altri attaccanti. Ho rivisto alcune cose che facevamo in Serie B e oggi non lo rifaremmo, il calcio cambia velocemente".
17:22
Conte prima di Como-Napoli: "Fabregas predestinato"
Conte a Dazn prima di Como-Napoli: "Sicuramente nessuna delle due squadre cercherà di speculare sul risultato, sarà una partita aperta. Sono contento per Cesc. Sta facendo veramente bene, è un predestinato. In carriera ha giocato in squadre come Arsenal, Barcellona, Chelsea. Ha avuto allenatori importanti come Wenger. Ha un background importante e studia. Il Como sta migliorando con l'andare del tempo, sta dando fastidi alle big del campionato e andrà a crescere. Napoli e Como sono squadre super organizzate che vogliono fare sempre qualcosa di attivo e non di passivo. Vogliamo fare un buon risultato. Di Lorenzo rappresenta una base fondamentale per la sua leadership e l'esempio che dà ogni giorno in allenamento. Il recupero vale per lui come per gli altri: dopo tanti mesi in naftalina ha iniziato ad allenarsi con noi. Bisognerà avere pazienza per riportarlo al livello di far stare sereno lui e noi nel metterlo in campo".
17:20
Smolcic prima di Como-Napoli: "Giochiamo in casa, vogliamo farci valere"
Smolcic a Dazn prima di Como-Napoli: "Siamo in corsa per la Champions, per l'Europa League, è una partita importante per noi e per loro. Ma giochiamo in casa e vogliamo farci valere. Fabregas ci ha fatto vedere Psg-Bayer Monaco per farci capire quanto si può giocare bene a calcio, ci ha fatto vedere il livello che abbiamo l'ambizione di raggiungere. Ci ha fatto vedere qualche giocata, qualche movimento. Alisson? Top-player, veloce, destro, sinistro, lo conosciamo. Dovrò essere al cento per cento, spero di dargli anche io qualche pensiero".
17:17
Alisson Santos prima di Como-Napoli: "Conte mi ha dato fiducia"
Alisson Santos a Dazn prima di Como-Napoli: "Veniamo qui per vincere, ci siamo preparati bene in settimana. Conte mi ha dato fiducia per cercare di migliorare e aiutare la squadra. Sto lavorando, tanto, per aiutare tutti il gruppo".
17:12
Como e Napoli, come arrivano alla partita
Come arrivano Como e Napoli allo scontro diretto di oggi allo stadio Sinigaglia.
17:05
Como-Napoli, le formazioni ufficiali
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Jesus Rodriguez, Alberto Moreno, Kuhn, Vojvoda, Van der Brempt. Allenatore: Fabregas.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Alisson Santos, De Bruyne; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa. Allenatore: Conte.
17:01
In arrivo le formazioni ufficiali
A breve saranno consegnate le distinte con le formazioni ufficiali di Como-Napoli.
16:50
Serie A, risultati e calendario
Serie A, risultati e calendario aggiornati prima del fischio d'inizio di Como-Napoli. CONSULTA RISULTATI E CALENDARIO
16:45
Serie A, la classifica prima di Como-Napoli
Serie A, la classifica aggiornata prima di Como-Napoli. CONSULTA LA CLASSIFICA
16:40
Dove vedere Como-Napoli in diretta tv e live streaming
Dove vedere Como-Napoli in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO
16:35
Tutte le curiosità prepartita
Como-Napoli, tutte le curiosità prepartita. (Fonte: Opta)
16:30
Como-Napoli, alle 18 il calcio d'inizio
Alle 18 il calcio d'inizio di Como-Napoli, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A.
Stadio Sinigaglia - Como