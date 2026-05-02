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sabato 2 maggio 2026
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Como
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    Napoli
    Napoli
      0 - 0
      Terminata
      Serie A - 02.05.2026
      Giuseppe Sinigaglia

      Arbitro Michael Fabbri
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Como
      0 - 0
      Terminata
      Napoli

      Como-Napoli diretta Serie A: pari senza gol tra Fabregas e Conte. Le reazioni LIVE

      Al Sinigaglia va in archivio la sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale
      26 min
      TagsComonapoliSerie A
      Aggiorna

      Como-Napoli 0-0. Pari a reti inviolate al Sinigaglia nella sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri di Conte, secondi in classifica si portano momentaneamente a -9 dall'Inter capolista e a +3 dal Milan di Allegri, terzo, difendendo gli 8 punti di vantaggio sui biancoblù di Fabregas, quinti e almeno per una sera a -2 dalla Juve quarta. Più Como nel primo tempo. Napoli a un passo dalla vittoria nella ripresa: palo di Politano all'84'. Gli azzurri blindano la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

      20:28

      Fabregas sul futuro di Nico Paz e sulle differenze con la Champions

      Fabregas, tra presente e futuro: "Addio Nico Paz? Non è il momento di parlare di questo, mancano tre partite. Noi sappiamo da dove arriviamo, tutto quello che stiamo costruendo e dove siamo adesso. Tantissima tranquillità, continuare a lavorare tutti insieme. Nel calcio moderno, totale, bisogna saper far tutto. Basti vedere la partita di Parigi, con il Pallone d'Oro Dembelé che va a pressare anche il portiere e festeggia quando il portiere sbaglia. Vogliamo portare anche noi un ritmo alto, penso sia adattabile a questi ragazzi, piano piano lo stiamo facendo. L'esempio di Luis Enrique? Non sono preparato come lui, ma magari fra un po' vediamo questo. Noi ci proviamo a fare certe cose".

      20:22

      Fabregas a Dazn: "Potevamo vincere e non l'abbiamo fatto"

      Cesc Fabregas a Dazn nel post partita di Como-Napoli: "Soddisfatti? Dipende. Se penso a dov'erano questi giocatori un anno e mezzo fa e penso ciò che stiamo facendo adesso... Poi, sono arrabbiato per tutte le volte che siamo andati di là e potevamo fare gol, con tante riaggressioni. Non dimentichiamo che c'erano Nico Paz, Da Cunha, contro McTominay, De Bruyne, dei campioni davvero. Potevamo vincere e non l'abbiamo fatto. La crescita? L'ho sempre percepita, sono molto esigente, quando non mi danno quello che possono dare e quello che io gli chiedo, come è successo con Sassuolo e Udinese, con la Fiorentina dopo il passaggio in Coppa Italia... Queste 4-5 partite non le dimentico, ma questi ragazzi mi danno tantissimo e so qual è il loro valore. Esigenza altissima e mi rispondono costantemente, c'è un lavoro fantasma di ore dietro. Penso che dobbiamo essere contenti perché il Como sta lottando per obiettivi importanti a un anno dal ritorno in A dopo 21 anni".

      20:20

      I numeri della partita: Como dominante nei duelli aerei

      Partita equilibrata al "Sinigaglia", ma con tante statistiche interessanti al termine dei 90 minuti: il Como di Fabregas, per esempio, è stato superiore al Napoli per percentuale di duelli aerei vinti (60%-40%). LEGGI TUTTI I DATI

      20:11

      Napoli, qualificazione Champions a un passo

      Il Napoli di Antonio Conte, dopo il pareggio odierno, è ormai a un passo dalla qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. LA SITUAZIONE

      20:07

      Serie A, la classifica aggiornata dopo Como-Napoli

      La classifica di Serie A aggiornata dopo Como-Napoli 0-0. CONSULTA LA CLASSIFICA

      19:56

      Finisce qui! Como-Napoli 0-0

      Finisce qui! Como-Napoli 0-0.

      20:03

      93' - Chisura di Ramón

      Ramón chiude in maniera decisiva su McTominay.

      19:52

      90' - Quattro minuti di recupero

      Concessi quattro minuti di recupero.

      19:51

      89' - Ammonito Politano

      Fallo tattico, ammonito Politano.

      19:48

      86' - Doppio cambio Como

      Doppio cambio Como: Vojvoda per Diao, Sergi Roberto per Da Cunha. Fabregas ha esaurito le sostituzioni a sua disposizione.

      19:46

      84' - Palo di Politano!

      Politano rientra sul sinistro e calcia sul palo lungo centrandolo in pieno. Napoli a un passo dal vantaggio.

      19:43

      81' - Triplo cambio Como, nel Napoli dentro Spinazzola

      Triplo cambio Como. Dentro Jesus Rodriguez, Morata e Moreno; fuori Baturina, Douvikas e Valle. Nel Napoli Spinazzola rileva Rrahmani.

      19:42

      80' - McTominay a un passo dal gol

      80' - Passaggio perfetto di Gutierrez, che manda in porta McTominay: Butez esce alla disperata, il centrocampista scozzese calcia fuori.

      19:39

      77' - Fabregas protesta, Conte replica

      Fabregas protesta un fallo fischiato a Diao, Conte non incassa in silenzio.

      19:37

      75' - Buongiorno anticipa Diao

      Buongiorno anticipa di testa Diao a ridosso della linea laterale, cade male toccando terra col volto, ma per fortuna non riporta alcuna conseguenza.

      19:34

      72' - McTominay dolorante

      Si riprende a giocare. McTominay è dolorante, condizioni sotto monitoraggio.

      19:31

      69' - Ammonito Ramón

      McTominay va via a Ramón, che ferma la ripartenza del Napoli andando ginocchio contro ginocchio con lo scozzese: ammonizione ineccepibile di Fabbri.

      19:26

      64' - Baturina pericoloso

      Nico Paz innesca Baturina. Tentativo da terra, deviato da Beukema: Milinkovic-Savic salva in due tempi.

      19:22

      60' - Cambio Napoli, fuori De Bruyne

      Primo cambio per il Napoli. Anguissa prende il posto di De Bruyne.

      19:22

      60' - Colpo di testa di Diao

      Cross di Valle, colpo di testa alto di Diao, che non riesce a schiacciare la palla da posizione favorevole.

      19:18

      56' - Hojlund a terra in area, ma era in fuorigioco

      Hojlund resta a terra in area dopo una scivolata di Ramón, ma era netta la sua posizione di fuorigioco dopo il tocco di Alisson Santos.

      19:17

      55' - Diego Carlos ci prova di testa

      Diego Carlos stacca e colpisce di testa, ma non riesce a indirizzare il pallone verso la porta difesa da Milinkovic-Savic.

      19:14

      52' - Como-Napoli, Buongiorno chiude su Diao

      Buongiorno chiude in maniera provvidenziale su Diao e poi imposta l'azione.

      19:10

      48' - Como subito aggressivo

      Il Como prova a fare la partita, subito aggressivo, con il controllo del possesso palla.

      19:08

      46' - Si riparte senza cambi

      Si riparte senza cambi. Via al secondo tempo di Como-Napoli.

      19:04

      Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo

      Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di Como-Napoli.

      18:50

      Finisce qui, Como e Napoli al riposo senza gol

      Si va al riposo senza gol. Como-Napoli 0-0 dopo la fine del primo tempo.

      18:49

      46' - Como-Napoli, Ramón sfiora il vantaggio

      Spizzata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore spagnolo a un passo dalla conclusione vincente.

      18:48

      45' - Concessi due minuti di recupero

      Sono due i minuti di recupero.

      18:47

      44' - Sinistro alto di Nico Paz

      Sinistro alto di Nico Paz sugli sviluppi di un calcio di punizione.

      18:43

      40' - Hojlund murato

      Hojlund murato, commette fallo e protesta.

      18:38

      35' - Perrone a terra

      Perrone resta a terra, sanguina vistosamente dopo una sbracciata di De Bruyne che si è liberato della sua marcatura per spingere una ripartenza del Napoli. Protesta Da Cunha.

      18:33

      30' - Milinkovic-Savic salva su Diao

      Si accende Nico Paz, che manda in porta Diao: uscita perfetta di Milinkovic-Savic, che mangia spazio e tempo rintuzzando la conclusione dell'attaccante senegalese.

      18:30

      27' - Tentativo di Smolcic

      Smolcic prolunga con la schiena sul secondo palo, palla troppo lunga per Diego Carlos.

      18:29

      26' - Tiro di Alisson

      Hojlund lavora un pallone in area di rigore e lo smista a sinistra per Alisson. Il brasiliano rientra sul destro a calcia, Butez para approfittando di una deviazione. Con ampi cenni Fabregas chiede il sostegno dei tifosi del Como.

      18:26

      23' - Destro a giro di Baturina

      Azione manovrata del Como, la palla arriva sul secondo palo, dalla destra, per Baturina, che controlla e prova il destro a giro: sul fondo.

      18:21

      18' - Como-Napoli, colpo di testa di McTominay

      De Bruyne batte un calcio d'angolo perfetto per la testa di McTominay: Butez anticipato, ma la palla termina sul fondo.

      18:20

      17' - Tiro di Diao

      Diao rientra sul sinistro e lo incrocia sul primo palo: Milinkovic-Savic blocca a terra.

      18:15

      12' - Como-Napoli, tiro di Da Cunha

      Tiro dalla distanza di Da Cunha, Milinkovic-Savic para senza affanni.

      18:11

      8' - Salvataggio sulla linea di Rrahmani

      Passaggio filtrante di Nico Paz per Douvikas, che salta Milinkovic-Savic e calcia a porta ormai vuota: provvidenziale salvataggio sulla linea di Rrahmani.

      18:10

      7' - Attacca il Como

      Il Como attacca, il Napoli si difende con ordine.

      18:09

      6' - Tiro di McTominay

      Alisson Santos scatenato, tocco per McTominay che va al tiro: murato.

      18:05

      2' - Percussione di Alisson 

      Alisson Santons avanza palla al piede nell'area di rigore del Como. Allontana la difesa. Ramón è attento.

      18:04

      1' - Partiti

      Calcio d'inizio, via a Como-Napoli.

      18:01

      Un minuto di raccoglimento per Alex Zanardi

      Un minuto di raccoglimento per Alex Zanardi.

      17:57

      Le squadre fanno il loro ingresso in campo

      Como e Napoli fanno il loro ingresso in campo. Strette di mano nel tunnel prima di entrare sul rettangolo di gioco.

      17:50

      Como-Napoli, tutto pronto per il calcio d'inizio

      Sta per iniziare Como-Napoli, il riepilogo delle formazioni iniziali scelte de Fabregas e Conte.

      17:40

      Ultime fasi del riscaldamento

      Como e Napoli stanno ultimando il riscaldamento. Tre venti minuti si va in campo per la trentacinquesima giornata di Serie A.

      17:29

      Fabregas prima di Como-Napoli: "Vogliamo vincere. Douvikas? Grande potenziale"

      Fabregas a Dazn prima di Como-Napoli: "C'è serenità. Siamo una squadra molto giovane, si vede dagli occhi dei ragazzi che è un momento importante della stagione. Hanno sensazioni positive. Oggi è una partita importante contro una squadra molto, molto buona. Dobbiamo avere voglia di andare a vincere, pressare. Pareggiare e perdere è lo stesso. Conta vincere e l'abbiamo preparata per vincere. Douvikas ha fatto sempre gol, a livello di interpretazione e movimenti c'è tanto margine per migliorare. Si vedeva dal Celta Vigo che aveva un grande potenziale. Studio? Lo facevo da giocatore, lo faccio da allenatore. Senza studiare, senza evolvere, senza imparare, non si va lontano. Vado a vedere allenamenti, a parlare con altri attaccanti. Ho rivisto alcune cose che facevamo in Serie B e oggi non lo rifaremmo, il calcio cambia velocemente".

      17:22

      Conte prima di Como-Napoli: "Fabregas predestinato"

      Conte a Dazn prima di Como-Napoli: "Sicuramente nessuna delle due squadre cercherà di speculare sul risultato, sarà una partita aperta. Sono contento per Cesc. Sta facendo veramente bene, è un predestinato. In carriera ha giocato in squadre come Arsenal, Barcellona, Chelsea. Ha avuto allenatori importanti come Wenger. Ha un background importante e studia. Il Como sta migliorando con l'andare del tempo, sta dando fastidi alle big del campionato e andrà a crescere. Napoli e Como sono squadre super organizzate che vogliono fare sempre qualcosa di attivo e non di passivo. Vogliamo fare un buon risultato. Di Lorenzo rappresenta una base fondamentale per la sua leadership e l'esempio che dà ogni giorno in allenamento. Il recupero vale per lui come per gli altri: dopo tanti mesi in naftalina ha iniziato ad allenarsi con noi. Bisognerà avere pazienza per riportarlo al livello di far stare sereno lui e noi nel metterlo in campo".

      17:20

      Smolcic prima di Como-Napoli: "Giochiamo in casa, vogliamo farci valere"

      Smolcic a Dazn prima di Como-Napoli: "Siamo in corsa per la Champions, per l'Europa League, è una partita importante per noi e per loro. Ma giochiamo in casa e vogliamo farci valere. Fabregas ci ha fatto vedere Psg-Bayer Monaco per farci capire quanto si può giocare bene a calcio, ci ha fatto vedere il livello che abbiamo l'ambizione di raggiungere. Ci ha fatto vedere qualche giocata, qualche movimento. Alisson? Top-player, veloce, destro, sinistro, lo conosciamo. Dovrò essere al cento per cento, spero di dargli anche io qualche pensiero".

      17:17

      Alisson Santos prima di Como-Napoli: "Conte mi ha dato fiducia"

      Alisson Santos a Dazn prima di Como-Napoli: "Veniamo qui per vincere, ci siamo preparati bene in settimana. Conte mi ha dato fiducia per cercare di migliorare e aiutare la squadra. Sto lavorando, tanto, per aiutare tutti il gruppo".

      17:12

      Como e Napoli, come arrivano alla partita

      Come arrivano Como e Napoli allo scontro diretto di oggi allo stadio Sinigaglia.

      17:05

      Como-Napoli, le formazioni ufficiali

      COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Jesus Rodriguez, Alberto Moreno, Kuhn, Vojvoda, Van der Brempt. Allenatore: Fabregas.

      NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Alisson Santos, De Bruyne; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa. Allenatore: Conte.

      17:01

      In arrivo le formazioni ufficiali

      A breve saranno consegnate le distinte con le formazioni ufficiali di Como-Napoli.

      16:50

      Serie A, risultati e calendario

      Serie A, risultati e calendario aggiornati prima del fischio d'inizio di Como-Napoli. CONSULTA RISULTATI E CALENDARIO

      16:45

      Serie A, la classifica prima di Como-Napoli

      Serie A, la classifica aggiornata prima di Como-Napoli. CONSULTA LA CLASSIFICA

      16:40

      Dove vedere Como-Napoli in diretta tv e live streaming

      Dove vedere Como-Napoli in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

      16:35

      Tutte le curiosità prepartita

      Como-Napoli, tutte le curiosità prepartita. (Fonte: Opta)

      16:30

      Como-Napoli, alle 18 il calcio d'inizio

      Alle 18 il calcio d'inizio di Como-Napoli, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A.

      Stadio Sinigaglia - Como

       

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