Dove vedere Como-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
La partita di cartello della trentacinquesima giornata di Serie A andrà in scena allo stadio "Sinigaglia", con il Como che ospiterà il Napoli. Partita cruciale per la corsa alla Champions League per Fabregas, che ospita uno dei suoi "maestri", Antonio Conte, con cui al Chelsea ha vinto una Premier League e una FA Cup. Il Napoli, secondo in classifica, vuole confermare la propria posizione alle spalle dell'Inter.
Como-Napoli, l'orario
La partita Como-Napoli è in programma oggi, sabato 2 maggio, alle ore 18:00, allo "Sinigaglia" di Como.
Dove vedere Como-Napoli in diretta tv
Como-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Como-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Como-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Fabregas e Conte
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Vigorito, Tornqvist, Moreno, Van der Brempt, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Sergi Roberto, Jesus Rodriguez, Lahdo, Kuhn, Morata, Vojvoda. Indisponibili: Addai. Squalificati: -. Diffidati: Addai, Da Cunha, Ramon.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisso Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Olivera, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa
Indisponibili: Lukaku, Neres, Vergara. Squalificati: - Diffidati: -.
La partita di cartello della trentacinquesima giornata di Serie A andrà in scena allo stadio "Sinigaglia", con il Como che ospiterà il Napoli. Partita cruciale per la corsa alla Champions League per Fabregas, che ospita uno dei suoi "maestri", Antonio Conte, con cui al Chelsea ha vinto una Premier League e una FA Cup. Il Napoli, secondo in classifica, vuole confermare la propria posizione alle spalle dell'Inter.
Como-Napoli, l'orario
La partita Como-Napoli è in programma oggi, sabato 2 maggio, alle ore 18:00, allo "Sinigaglia" di Como.
Dove vedere Como-Napoli in diretta tv
Como-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Como-Napoli, dove vederla in streaming
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