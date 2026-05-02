Dove vedere Como-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

La partita di cartello della trentacinquesima giornata di Serie A andrà in scena allo stadio "Sinigaglia", con il Como che ospiterà il Napoli . Partita cruciale per la corsa alla Champions League per Fabregas , che ospita uno dei suoi "maestri", Antonio Conte , con cui al Chelsea ha vinto una Premier League e una FA Cup. Il Napoli, secondo in classifica , vuole confermare la propria posizione alle spalle dell'Inter.

Como-Napoli, l'orario

La partita Como-Napoli è in programma oggi, sabato 2 maggio, alle ore 18:00, allo "Sinigaglia" di Como.

Dove vedere Como-Napoli in diretta tv

Como-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Como-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.