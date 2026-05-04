Volata Champions e l’incrocio con la Coppa Italia: la situazione e le possibili combinazioni 

Con tutte le italiane fuori dai giochi nelle tre coppe europee, senza la possibilità di guadagnare posti extra con la conquista di un trofeo né attraverso il ranking Uefa per nazioni, la lista d’accesso per la stagione 2026-27 resterà quella tradizionale. E dunque quattro squadre in Champions (l’ Inter già qualificata aritmeticamente), due in Europa League e una in Conference.

Variabile Lazio in Coppa Italia

Una sola variabile può cambiare il destino della volata Europa/Conference: la vittoria della Lazio nella finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l’Inter. In questa ipotesi, sarebbe la Lazio ad andare in Europa League insieme alla quinta classificata, mentre la sesta dovrà accontentarsi di un posto in Conference League. La squadra che giocherà la terza coppa sarà la prima a debuttare con il turno di playoff (20 e 27 agosto) per accedere alla fase a girone.

I club di Champions League giocheranno la prima gara internazionale nel triduo 8-10 settembre: si tratta della settimana dedicata in “esclusiva” alla competizione più ricca e prestigiosa. La prima giornata della league phase di Europa League si disputerà invece il 16-17 settembre.