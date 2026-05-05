Le decisioni del Giudice Sportivo: un turno a Tomori, multa per Locatelli e due giornate a Sogliano

La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quanto successo nella 35esima giornata di campionato. Ben quattro i giocatori squalificati che salteranno il prossimo turno di Serie A, tre ammoniti già diffidati e una sola espulsione in campo, quella per doppia ammonizione rimediata da Tomori in Sassuolo-Milan . Si registrano anche due multe per simulazione in area ai danni di Locatelli e Loftus Cheek , oltre che a quella di Fadera , anche squalificato per la prossima gara data l'ammonizione da diffidato. Sanzione anche per Sean Sogliano dopo lo sfogo allo Stadium.

Chi salta la prossima giornata di Serie A

Quattro i calciatori squalificati che salteranno il prossimo turno di campionato. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Tomori per la prossima sfida contro l'Atalanta, chiave in ottica della lotta per la Champions League. Squalificati anche Kabasele dell'Udinese e Jacobo Ramon del Como, che hanno rimediato un'ammonizione da diffidati nelle rispettive partite. Lo stesso vale per Fadera che però dovrà pagare anche una multa di 2 mila euro dato che l'ammonizione presa è stata per un tentativo di simulazione in area.

CALCIATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €2.000,00

FADERA Alieu (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KABASELE Christian (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RAMON NAVEROS Jacobo (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

Locatelli e Loftus-Cheek multati: il motivo

Come per Fadera, anche Manuel Locatelli e Ruben Loftus Cheek dovrano pagare una multa di 2mila euro. I due giocatori sono stati ammoniti per simulazione durante le rispettive partite contro Hellas Verona e Sassuolo. Oltre al giallo in campo da regolamento scatta anche l'ammenda pecunaria che i due dovranno pagare.

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

LOCATELLI Manuel (Juventus): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

LOFTUS-CHEEK Ruben Ira (Milan): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria

Sogliano, squalifica e multa dopo lo sfogo contro la Juve

Si chiude il quadro con le sanzioni ai danni di club, allenatori e dirigenti. 8mila euro di multa per il Lecce per lancio di fumogeni nel recinto di gioco. Si registra anche la sesta ammonizione in stagione ai danni di Cesc Fabregas, rimediata nella partita Como contro il Napoli. Mentre sarà squalificato per una gara il match analyst del Bologna Paolo Riela “per avere, al 50° del primo tempo, rivolto una critica irrispettosa”. Infine è stata comminata anche una squalifica per due giornate e una multa di 5mila euro ai danni del ds del Verona Sean Sogliano dopo lo sfogo nel finale della partita allo Stadium contro la Juve.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00