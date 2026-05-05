Derby Roma-Lazio, Binaghi attacca: “Spostare il calcio per la finale degli Internazionali? Programmazione sbagliata..."
Quando si giocherà il prossimo derby tra Roma e Lazio? Il caso orario tiene sempre banco, con domenica 17 maggio segnata di rosso per la finale degli Internazionali di tennis. Ieri Sarri ha riacceso la polemica scagliandosi contro la Lega nel post partita di Cremona: "A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12.30. È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare. Spero che non ci facciano giocare a quell’ora, anche solo chi l’ha proposto se ne deve andare". Il tecnico della Lazio, mai domo quando bisogna intervenire, ha poi continuato: "Vorrei chiedere alla Lega perché non hanno fatto giocare Inter-Milan alle 12.30. Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario non capisce questa cosa deve dare le dimissioni subito". Insomma, un caso aperto tra mille polemiche.
Binaghi e la concomitanza tra il tennis e il derby
Foro Italico e Olimpico per quel 17 maggio si preannunciano da bollino rosso. "Lo spostamento del derby di Roma per la finale degli Internazionali? Che la finale si sarebbe giocata quel giorno a quell'ora si sa da due anni. Io credo che sia la volta buona che il calcio si renda conto che, per il bene dei suoi appassionati, ormai tanti quanto i nostri, bisogna programmare il campionato tenendo conto che a Roma e a Torino ci sono gli Internazionali e le Atp Finals", le parole del presidente Fitp, Angelo Binaghi a Radio 1. Binaghi ha poi spiegato che non avrebbe scelto quella data per disputare il derby: "Certo. Come fece De Siervo, avrei spostato il derby al giorno precedente così come successo a Torino quando misero Juve-Toro in contemporanea con le Atp Finals. Insomma, la programmazione si può fare in mille modi: se si trova un dirigente illuminato si può fare, altrimenti...".