Derby Roma-Lazio, Binaghi attacca: “Spostare il calcio per la finale degli Internazionali? Programmazione sbagliata..."

Quando si giocherà il prossimo derby tra Roma e Lazio? Il caso orario tiene sempre banco, con domenica 17 maggio segnata di rosso per la finale degli Internazionali di tennis. Ieri Sarri ha riacceso la polemica scagliandosi contro la Lega nel post partita di Cremona: "A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12.30. È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare. Spero che non ci facciano giocare a quell’ora, anche solo chi l’ha proposto se ne deve andare". Il tecnico della Lazio, mai domo quando bisogna intervenire, ha poi continuato: "Vorrei chiedere alla Lega perché non hanno fatto giocare Inter-Milan alle 12.30. Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario non capisce questa cosa deve dare le dimissioni subito". Insomma, un caso aperto tra mille polemiche.