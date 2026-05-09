Dove vedere Cagliari-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario
Serve un punto al Cagliari. Davanti al proprio pubblico, la squadra di Pisacane in caso di pareggio contro l'Udinese può conquistare l'aritmetica salvezza in Serie A. La squadra di Runjaic, invece, si trova all'undicesimo posto in classifica e, in caso di successo supererebbe il Sassuolo, sconfitto dal Torino.
Cagliari-Udinese, l'orario
Cagliari-Udinese è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 15:00, all'Unipol Domus di Cagliari. La gara sarà diretta da Dionigi.
Dove vedere Cagliari-Udinese in diretta tv
Cagliari-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Cagliari-Udinese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Cagliari-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Pisacane e Runjaic
CAGLIARI (3-4-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho; Mendy, S.Esposito. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Zappa, Rodriguez, Raterink, Deiola, Sulemana, Albarracin, Malfitano, Belotti, Kilicsoy, Trepy.
Indisponibili: Felici, Idrissi, Pavoletti, Mazzitelli, Liteta, Borrelli. Squalificati: -. Diffidati: Gaetano e Ze’ Pedro.
UDINESE (4-3-2-1): Okoye; Ehizibue, Kristensen, Solet, Kamara; Zarraga, Karlstrom, Piotrowski; Zaniolo, Atta; Buksa. Allenatore: Runjaic
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Bertola, Mlacic, Arizala, Zemura, Camara, Miller, Gueye, Bayo, Davis.
Indisponibili: Ekkelenkamp, Zanoli. Squalificati: Kabasele. Diffidati: Kristensen, Kamara, Ehizibue.
Serve un punto al Cagliari. Davanti al proprio pubblico, la squadra di Pisacane in caso di pareggio contro l'Udinese può conquistare l'aritmetica salvezza in Serie A. La squadra di Runjaic, invece, si trova all'undicesimo posto in classifica e, in caso di successo supererebbe il Sassuolo, sconfitto dal Torino.
Cagliari-Udinese, l'orario
Cagliari-Udinese è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 15:00, all'Unipol Domus di Cagliari. La gara sarà diretta da Dionigi.
Dove vedere Cagliari-Udinese in diretta tv
Cagliari-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Cagliari-Udinese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Cagliari-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.