Dove vedere Cagliari-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Cagliari-Udinese, l'orario

Cagliari-Udinese è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 15:00, all'Unipol Domus di Cagliari. La gara sarà diretta da Dionigi.

Dove vedere Cagliari-Udinese in diretta tv

Cagliari-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Cagliari-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Cagliari-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.