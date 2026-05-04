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lunedì 4 maggio 2026
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Cremonese ko, cosa cambia per la salvezza: Genoa salvo, cosa cambia per Fiorentina e Cagliari

Dopo la sconfitta interna della squadra di Giampaolo contro la Lazio di Sarri, De Rossi può festeggiare il raggiungimento dell'obiettivo stagionale
3 min
TagscremoneseGenoaFiorentina

La sconfitta incassata dalla Cremonese di Marco Giampaolo allo "Zini", contro la Lazio di Maurizio Sarri, consente al Genoa di Daniele De Rossi di celebrare il raggiungimento dell'aritmetica salvezza davanti alla tv. Sempre più vicine all'obiettivo anche Fiorentina e Cagliari, con i viola impegnati questa sera all'Olimpico contro la Roma di Gasperini. Ad entrambe, basterebbe un punto per la matematica.

 

Serie A, corsa salvezza: Cremonese ko e Genoa salvo. Cosa manca a Fiorentina e Cagliari

Cremonese a picco dopo la pesante sconfitta casalinga con la Lazio. Grigiorossi che restano ancorati a quota 28, a -4 dal Lecce di Eusebio Di Francesco, reduce dal successo di Pisa e prossimo avversario della Juventus al "Via del Mare". In virtù del ko dei lombardi, il Genoa di De Rossi può dirsi aritmeticamente salvo, dall'alto dei suoi 40 punti. Del resto, il tecnico rossoblù non aveva certo nascosto il suo ottimismo dopo lo 0-0 di Bergamo con l'Atalanta. A un passo dall'obiettivo, invece, Fiorentina e Cagliari, con la formazione di Vanoli che sarà ospite questa sera della Roma di Gasperini. Cagliari con una partita in più rispetto ai viola, ma appaiato a quota 39, ad un solo punto dalla salvezza. La Cremonese, dal canto suo, continua a rappresentare la zona rossa della classifica, ma nel prossimo weekend affronterà il neoretrocesso Pisa, sperando in un passo falso dei salentini contro l'undici di Luciano Spalletti.

 

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