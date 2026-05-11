Roma-Lazio e la corsa Champions domenica alle 12.30, è ufficiale: tutti gli orari della penultima giornata di Serie A

La Lega Serie A ha reso noti ufficialmente gli orari delle partite valide per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12:30 , in contemporanea con le sfide che vedono protagoniste anche Juventus, Milan e Napoli.

Serie A, gli orari delle partite della 37esima giornata: Roma-Lazio domenica alle ore 12:30

Le partite del penultimo turno di Serie A sono al momento divise in quattro blocchi legati alla contemporaneità figlia degli obiettivi inseguiti dalle singole squadre: le gare che interessano la lotta Champions League si giocheranno tutte alle 12.30: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli, qualora gli azzurri non superassero stasera il Bologna di Italiano. Sempre domenica alle 15.00 si giocherà Inter-Verona, occasione utile per consegnare la coppa dello scudetto con relativa festa nerazzurra. Domenica alle 18.00 si disputerà invece Atalanta-Bologna. Infine, alle 20.45 le tre partite che interessano la corsasalvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.

Ecco gli orari ufficiali della 37a giornata di Serie A: