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lunedì 11 maggio 2026
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Roma-Lazio e la corsa Champions domenica alle 12.30, è ufficiale: tutti gli orari della penultima giornata di Serie A

Ecco quando si giocherà il derby capitolino e le altre gare che coinvolgono le squadre in lotta per le prime quattro posizioni
2 min
TagsSerie ARomaLazio

La Lega Serie A ha reso noti ufficialmente gli orari delle partite valide per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12:30, in contemporanea con le sfide che vedono protagoniste anche Juventus, Milan e Napoli.

Serie A, gli orari delle partite della 37esima giornata: Roma-Lazio domenica alle ore 12:30

Le partite del penultimo turno di Serie A sono al momento divise in quattro blocchi legati alla contemporaneità figlia degli obiettivi inseguiti dalle singole squadre: le gare che interessano la lotta Champions League si giocheranno tutte alle 12.30: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli, qualora gli azzurri non superassero stasera il Bologna di Italiano. Sempre domenica alle 15.00 si giocherà Inter-Verona, occasione utile per consegnare la coppa dello scudetto con relativa festa nerazzurra. Domenica alle 18.00 si disputerà invece Atalanta-Bologna. Infine, alle 20.45 le tre partite che interessano la corsasalvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.

Ecco gli orari ufficiali della 37a giornata di Serie A:

  • Como-Parma domenica ore 12:30
  • Genoa-Milan domenica ore 12:30
  • Juventus-Fiorentina domenica ore 12:30
  • Pisa-Napoli domenica ore 12:30
  • Roma-Lazio domenica ore 12:30
  • Inter-Verona domenica ore 15
  • Atalanta-Bologna domenica ore 18
  • Cagliari-Torino domenica ore 20:45
  • Sassuolo-Lecce domenica ore 20:45
  • Udinese-Cremonese domenica ore 20:45

 

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