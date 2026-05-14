Serie A, la 37ª giornata tutta di domenica: Dazn o Sky? Orari e dove seguire i match in tv e in streaming

ROMA - Dopo l'accordo tra Prefettura della Capitale e Lega di Serie A che ha portato ad ufficializzare la data di domenica 17 maggio (ore 12) per il derby Roma-Lazio, si delinea il programma della 37ª e penultima giornata di campionato con le gare che saranno disputate tutte nello stesso giorno: cinque match alle ore 12, uno alle ore 15, uno alle ore 18 e tre alle ore 20:45 per garantire la contemporaneità alle squadre in corsa per l'Europa e per la salvezza.