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Serie A, la 37ª giornata tutta di domenica: Dazn o Sky? Orari e dove seguire i match in tv e in streaming

Dopo l'accordo tra Prefettura della Capitale e Lega di Serie A sulla data del derby Roma-Lazio, è stato ufficializzato il programma del penultimo turno: i dettagli
3 min
TagsSerie AderbyRoma-Lazio

ROMA - Dopo l'accordo tra Prefettura della Capitale e Lega di Serie A che ha portato ad ufficializzare la data di domenica 17 maggio (ore 12) per il derby Roma-Lazio, si delinea il programma della 37ª e penultima giornata di campionato con le gare che saranno disputate tutte nello stesso giorno: cinque match alle ore 12, uno alle ore 15, uno alle ore 18 e tre alle ore 20:45 per garantire la contemporaneità alle squadre in corsa per l'Europa e per la salvezza.

 

 

Serie A, il programma della 37ª giornata

Ecco il programma della 37ª giornata di Serie A:
Como-Parma (ore 12)
Genoa-Milan (ore 12)
Juve-Fiorentina (ore 12)
Pisa-Napoli (ore 12)
Roma-Lazio (ore 12)
Inter-Verona (ore 15)
Atalanta-Bologna (ore 18)
Cagliari-Torino (ore 20:45)
Sassuolo-Lecce (ore 20:45)
Udinese-Cremonese (ore 20:45)

 

 

Dazn o Sky? Dove vedere in tv e in streaming il prossimo turno di A

Tutte le partite della 37ª giornata saranno trasmesse su Dazn, ma due gare delle ore 12 (Juventus-Fiorentina e Como-Parma) così come la sfida serale tra Sassuolo e Lecce (ore 20:45) potranno essere seguite anche in diretta tv su Sky e in streaming su SkyGo e su NOW (con aggiornamenti live sulle altre partite in programma alla stessa ora).

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