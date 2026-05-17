Dove vedere Pisa-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Pisa-Napoli, l'orario

Pisa-Napoli è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 12, alla Cetilar Arena dove i padroni di casa non vincono dal 15 marzo: 3-1 al Cagliari. Finora il secondo e ultimo succeso stagionale in campionato. Proprio contro il Cagliari (1-0), lo scorso 20 marzo, è maturato l'ultimo acuto esterno degli ospiti.

Dove vedere Pisa-Napoli in diretta tv

Pisa-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Pisa-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Pisa-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.