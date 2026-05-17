Dove vedere Pisa-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
Alla Cetilar Arena è il momento di Pisa-Napoli, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Hiljemark cercano una prova d'orgoglio per congedarsi nel miglior modo possibile dai propri tifosi dopo la retrocessione in Serie B. Gli azzurri di Conte vogliono il successo che significherebbe certezza aritmetica della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.
Pisa-Napoli, l'orario
Pisa-Napoli è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 12, alla Cetilar Arena dove i padroni di casa non vincono dal 15 marzo: 3-1 al Cagliari. Finora il secondo e ultimo succeso stagionale in campionato. Proprio contro il Cagliari (1-0), lo scorso 20 marzo, è maturato l'ultimo acuto esterno degli ospiti.
Dove vedere Pisa-Napoli in diretta tv
Pisa-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Pisa-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Pisa-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Hiljemark e Conte
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Akinsanmiro, Højholt, Vural, Angori; Moreo, Stojilković. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Marin, Meister, Cuadrado, Touré, Durosinmi, Iling-Junior, Aebischer, Piccinini, Albiol, Lorran. Allenatore: Hiljemark.
Indisponibili: Coppola, Denoon, Tramoni.
Squalificati: Bozinhov, Loyola.
Diffidati: Canestrelli, Caracciolo, Touré, Vural.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Neres, Olivera, Elmas, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Anguissa. Allenatore: Conte.
Indisponibili: -.
Squalificati: Politano.
Diffidati: -.
Alla Cetilar Arena è il momento di Pisa-Napoli, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Hiljemark cercano una prova d'orgoglio per congedarsi nel miglior modo possibile dai propri tifosi dopo la retrocessione in Serie B. Gli azzurri di Conte vogliono il successo che significherebbe certezza aritmetica della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.
Pisa-Napoli, l'orario
Pisa-Napoli è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 12, alla Cetilar Arena dove i padroni di casa non vincono dal 15 marzo: 3-1 al Cagliari. Finora il secondo e ultimo succeso stagionale in campionato. Proprio contro il Cagliari (1-0), lo scorso 20 marzo, è maturato l'ultimo acuto esterno degli ospiti.
Dove vedere Pisa-Napoli in diretta tv
Pisa-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Pisa-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Pisa-Napoli anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.