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Dove vedere Cremonese-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Zini, valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A: le probabili scelte di Giampaolo e D'Aversa
TagscremoneseComoSerie A

Cremonese-Como, la speranza della Cremonese di salvarsi in extremis e quella del Como di volare in Champions all'ultimo respiro. Allo stadio Zini i grigiorossi di Marco Giampaolo devono vincere e sperare che il Lecce non faccia altrettanto in casa contro il Genoa per salvarsi oppure pareggiare e sperare che i salentini perdano per andare allo spareggio. I biancoblù di Cesc Fabregas, già certi di un posto nella prossima edizione dell'Europa League, sono ancora in corsa per un posto nella massima competizione europea per club: per raggiungerla tre punti d'obbligo e dita incrociate in attesa di buone notizie dagli altri campi.

Cremonese-Como, l'orario

Cremonese-Como è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Zini di Cremona dove i padroni di casa hanno vinto l'ultima partita disputata: 3-0 al Pisa lo scorso 10 maggio. Lo stesso giorno il Como ha festeggiato un pass per l'Europa andando a vincere 1-0 a Como nell'ultima gara in trasferta prima della sfida odierna.

Dove vedere Cremonese-Como in diretta tv

Cremonese-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Cremonese-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Cremonese-Como anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili scelte di Giampaolo e Fabregas

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Grassi, Maleh, Thorsby, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Vigilati, Folino, Zerbin, Collocolo, Lottici Tessadri, Floriani M., Vandeputte, Djuric, Okereke. Allenatore: Giampaolo.

Indisponibili: Baschirotto, Bondo, Faye, Moumbagna, Payero, Sanabria.

Squalificati: -.

Diffidati: Luperto, Maleh, Vardy.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramón, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, Rodríguez; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Tornqvist, Carlos, Van der Brempt, Goldaniga, Caqueret, Sergi Roberto, Lahdo, Kuhn, Morata, Vojvoda, Nico Paz. Allenatore: Fabregas.

Indisponibili: Addai, Valle.

Squalificati: -.

Diffidati: Addai, Da Cunha.

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Cremonese-Como, la speranza della Cremonese di salvarsi in extremis e quella del Como di volare in Champions all'ultimo respiro. Allo stadio Zini i grigiorossi di Marco Giampaolo devono vincere e sperare che il Lecce non faccia altrettanto in casa contro il Genoa per salvarsi oppure pareggiare e sperare che i salentini perdano per andare allo spareggio. I biancoblù di Cesc Fabregas, già certi di un posto nella prossima edizione dell'Europa League, sono ancora in corsa per un posto nella massima competizione europea per club: per raggiungerla tre punti d'obbligo e dita incrociate in attesa di buone notizie dagli altri campi.

Cremonese-Como, l'orario

Cremonese-Como è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Zini di Cremona dove i padroni di casa hanno vinto l'ultima partita disputata: 3-0 al Pisa lo scorso 10 maggio. Lo stesso giorno il Como ha festeggiato un pass per l'Europa andando a vincere 1-0 a Como nell'ultima gara in trasferta prima della sfida odierna.

Dove vedere Cremonese-Como in diretta tv

Cremonese-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Cremonese-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Cremonese-Como anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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