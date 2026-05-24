Dove vedere Cremonese-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Cremonese-Como , la speranza della Cremonese di salvarsi in extremis e quella del Como di volare in Champions all'ultimo respiro. Allo stadio Zini i grigiorossi di Marco Giampaolo devono vincere e sperare che il Lecce non faccia altrettanto in casa contro il Genoa per salvarsi oppure pareggiare e sperare che i salentini perdano per andare allo spareggio. I biancoblù di Cesc Fabregas , già certi di un posto nella prossima edizione dell'Europa League, sono ancora in corsa per un posto nella massima competizione europea per club: per raggiungerla tre punti d'obbligo e dita incrociate in attesa di buone notizie dagli altri campi.

Cremonese-Como, l'orario

Cremonese-Como è in programma oggi, domenica 24 maggio, alle ore 20:45, allo stadio Zini di Cremona dove i padroni di casa hanno vinto l'ultima partita disputata: 3-0 al Pisa lo scorso 10 maggio. Lo stesso giorno il Como ha festeggiato un pass per l'Europa andando a vincere 1-0 a Como nell'ultima gara in trasferta prima della sfida odierna.

Dove vedere Cremonese-Como in diretta tv

Cremonese-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Cremonese-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, è accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Cremonese-Como anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.