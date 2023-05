Marchisio contro Gasperini dopo i cori a Vlahovic: "Solo una cosa da fare"

Juve, le dichiarazioni di Marchisio

Intervenuto da Barberino's Shop, Marchisio riferendosi anche (e non solo) alle parole di Gasperini ha aggiunto: "Non bisogna mai essere leggeri su questi temi. Faccio l’esempio di Kostic, che non ha mai provato a reagire e non se ne è parlato. Bisogna cercare di essere severi e dare dei segnali forti, serve il pugno duro e al tempo stesso cambiare il regolamento. Non bisogna aspettare una squalifica per togliere il cartellino giallo a Vlahovic”. Marchisio ha parlato anche del futuro di Allegri: "Resta? Non lo so. Ma credo che debba essere riconosciuto all'allenatore e ad un gestore come Allegri che in una situazione del genere, con tante difficoltà, è stato bravo a tenere la squadra intatta".