L’Atalanta vuole la terza vittoria di fila: le scelte di Gasperini per il Verona

Se un indizio è soltanto un indizio, due vittorie possono rappresentare una coincidenza. Tre, oltre ad essere un elemento fondante della numerologia, rappresenterebbero una bella prova: in primis per cancellare l’inizio col freno a mano tirato fuori casa, ma anche per dare continuità ai successi con Rakow e Cagliari. L’Atalanta torna in campo a Verona nel turno infrasettimanale con l’obiettivo di scrollarsi di dosso l’inizio zoppicante fuori dalle mura amiche (una sola vittoria col Sassuolo nella prima giornata): di fronte ci sarà un Hellas reduce da due sconfitte e un pareggio dopo l’avvio sprint, ma rispetto allo scorso anno la squadra di Baroni ha dimostrato di avere un piglio totalmente differente.

Atalanta, Gasperini punta su De Ketelaere a Verona

Con Scamacca ed El Bilal Touré ancora out (percorso riabilitativo per il maliano, terapie per l’attaccante azzurro che potrebbe tornare poco prima della sosta), Gian Piero Gasperini si affiderà a Charles De Ketelaere (2 gol e 2 assist): non sarà un centravanti d'area, ma l’ex Milan ha dimostrato di sapersi muovere coi tempi giusti. La gara di domenica ha messo in risalto pure quel 3-4-3 in cui l’asticella è stata alzata ancor più su dai traccianti di Koopmeiners, un centrocampista che se esente da compiti difensivi ha sicuramente maggiore libertà di inventare. Torna Bakker nella lista dei convocati, l’allenatore nerazzurro cambierà poco e nulla nello scacchiere iniziale: aumentano le chance di vedere Holm dal primo minuto, Scalvini invece potrebbe partire dalla panchina visti gli impegni ravvicinati.

Problema del gol

Gli uomini di Baroni dovranno invece risolvere il problema relativo alla continuità negli ultimi sedici metri - 0 gol fatti nelle ultime due, uno nelle ultime tre -, Bonazzoli è il candidato numero uno per il ruolo di prima punta. In difesa spazio a Hien, seguito proprio dai nerazzurri durante l’estate. Quattro gli assenti, out Doig, Cabal, Mboula e Djuric (tutti per problemi fisici). Prima convocazione per Tchatchoua, si rivede invece Thomas Henry. Due i punti di distanza tra Verona e Atalanta, coi padroni di casa a caccia di una scossa e i nerazzurri pronti a dare continuità. Il classico caso in cui il pareggio serve a pochissimo.