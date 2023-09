Atalanta-Rakow 2-0: buona la prima in Europa League per Gasperini

BERGAMO - Buona la prima per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che all'esordio nel Gruppo D di Europa League supera i polacchi del Rakow al 'Gewiss Stadium e vola subito in vetta al girone insieme allo Sporting di Lisbona ( vittorioso in rimonta sul campo dello Sturm Graz nell'altro match del girone ).

Atalanta ok: De Ketelaere e Ederson piegano il Rakow

Senza l'infortunato Scamacca e con Muriel titolare nel ruolo di centravanti, supportato da Lookman e De Ketelaere, i nerazzurri dominano il primo tempo e in più di un'occasione vanno vicini al gol ma non riescono a sfondare, peccando di imprecisione o trovando le parate del portiere ospite Kovacevic. L'appuntamento con il vantaggio è però solo rimandato per l'Atalanta. che passa a inizio ripresa (49'): cross dalla destra di Zappacosta e stacco vincente di De Ketelaere che di testa fa 1-0. Sbloccato il match, i nerazzurri non si accontentano di gestire il minimo vantaggio e continuano ad attaccare trovando il raddoppio con il subentrato Ederson, che finalizza (anche lui di testa) un cross dalla sinistra di Ruggeri (66'). Nel finale poi ancora De Ketelaere e il nuovo entrato Pasalic sfiorano due volte tris senza trovarlo: poco male per Gasperini, finisce 2-0 e dopo il ko di campionato in casa della Fiorentina la Dea ritrova così il sorriso in Europa.

