Europa League: esordio ok per il Liverpool, Slavia Praga in vetta con la Roma

ROMA - Lo Slavia Praga risponde a distanza alla Roma ( vittoriosa in casa dello Sheriff Tiraspol ), passando sul campo del Servette nella prima giornata di Europa League e portandosi così in vetta al Gruppo G insieme ai giallorossi . A piegare gli svizzeri (prossimi avversari della squadra di José Mourinho) i gol di Masopust (32') e Ogbu (59'). In campo in serata invece Sturm Graz e Sporting Lisbona, rivali dell'Atalanta nel Gruppo D che si sfideranno in Austria con i padroni di casa privi di Serrano, finito in ospedale dopo aver ingoiato un'ape in allenamento .

Gruppo E: Liverpool di rimonta

Successo con il brivido all'esordio nel Gruppo E per il Liverpool, grande favorito della competizione, che passa in rimonta alla Raiffeisen Arena di Linz contri il Lask. Jurgen Klopp vara un ampio turnover lasciando Salah, Alisson e diversi altri big in panchina e i suoi 'Reds' si fanno sorprendere in avvio dagli austriaci: schema da corner e gran destro dal limite di Flecker che al 14' firma l'1-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa il Liverpool pareggia con Darwin Nunez (56') su rigore concesso (forse un po' genorosamente) per un contatto tra Ziereis e Luis Diaz, che poco dopo firma il sorpasso in contropiede (63') prima del definitivo tris firmato nel finale dal subentrato Salah (88'). Con questo successo il Liverpool vola subito in vetta al girone, a +2 su Royale Union Saint-Gilloise e Tolosa che hanno pareggiato 1-1 in Belgio (francesi avanti al 48' del primo tempo con Dallinga su rigore e ripresi da Amoura al 69').

Gruppo F: buona la prima per Rennes e Panathinaikos

Buona la prima per il Rennes, che all'esordio nel Gruppo F batte 3-0 gli israeliani del Maccabi Haifa: gara subito in scesa per i francesi che passano già al 1' con Blas, poi raddoppiano con Truffert (31') e nella ripresa servono il tris con Yildirim (55'). Nell'altra sfida del girone il Panathinaikos supera in casa il Villarreal (2-0): greci in vantaggio con Ioannidis (38'), poi è Sporar (78') a superare per la seconda volta il portiere spagnolo Pepe Reina.

Gruppo H: poker del Bayer Leverkusen

Nel Gruppo H successo senza affanni all'esordio per il Bayer Leverkusen, che supera 4-0 in casa gli svedesi dell'Hacken: gara praticamente chiusa dopo un quarto d'ora con i gol di Wirtz (10') e Adli (16'), poi nella ripresa le reti di Boniface (66') e Hofmann (70'). Nell'altro match del girone il Qarabag piega a Baku i norvegesi del Molde (1-0): è Leandro Andrade a firmare nella ripresa (56') la vittoria degli azeri.

Gruppo B: attesa per il Brighton di De Zerbi

Attesa intanto per l'esordio europeo del Brighton di Roberto De Zerbi, che ospita i greci dell'Aek (allenati dall'ex laziale Matias Almeyda) nella prima giornata del Gruppo B. Forse il girone più difficile quello 'pescato' dagli inglesi del tecnico italiano, completato da Ajax e Marsiglia che si affrontano alla 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam.

Gruppo A: il Friburgo di Grifo di scena in Grecia

C'è poi il Gruppo A con il Friburgo dell'azzurro Vincenzo Grifo, ospite dei greci dell'Olympiacos mentre gli inglesi del West Ham reduci dal trionfo nell'ultima edizione della Conference League sfidano in casa i serbi del TSC Backa Topola.

Gruppo C: subito il big-match tra Rangers e Betis

Nel Gruppo C infine si sfidano subito le due favorite Rangers e Betis, di fronte a Glasgow mentre lo Sparta Praga ospita l'Aris di Limassol.

