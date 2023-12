Ilicic quasi in lacrime, il commovente gesto di Gasperini dopo Atalanta-Salernitana

Un anno dopo l'addio Josip Ilicic è tornato al Gewiss Stadium, in quella che per anni è stata casa sua, per assistere alla sfida tra Atalanta e Salernitana vinta dalla Dea per 4-1. Un ritorno gradito quello dell'attuale giocatore del Maribor che è stato accolto dagli abbracci dei tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, soprattutto nei momenti di difficoltà vissuti dal giocatore.