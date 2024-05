Gasperini, la risposta sul futuro: “Ecco cosa fa la differenza”

Gasperini: "Futuro? Vediamo se..."

Dopo il 2-0 al Via del Mare, infatti, il tecnico si è espresso così ai microfoni di Sky Sport su quello che saranno le sue scelte: "Giochiamo mercoledì, poi vediamo. Per me la questione è una sfida. Bisogna vedere quanto sei credibile nelle scelte e nelle valutazioni che fai da allenatore, ma soprattutto è un problema di sfida. Ed il mio futuro, dopo 8 anni splendidi a Bergamo, si capirà dopo la finale di Dublino. Ci siederemo a tavolino e vedremo se a Bergamo mi sopporteranno ancora oppure no".

"Se l'Atalanta è in grande forma può mettere in difficoltà chiunque"

Poi, sulla finale di Dublino: "Sarebbe un'impresa straordinaria. Mi dispiace per l'assenza di De Roon. Verrà in panchina con me così mi aiuta a urlare un po'. Loro non hanno mai perso, speriamo nella legge dei grandi numeri. Questo dà l'idea del loro livello, ma non abbiamo timore, giocheremo con coraggio. L'Atalanta in grande condizione può mettere in difficoltà chiunque".