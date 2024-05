Gasperini ha scelto: resta all'Atalanta! Il Napoli va su Conte

Gasperini, molto più di una scelta di cuore

E' chiaro che quella di Gasperini è una scelta di cuore. Ma non solo. L'uomo ha deciso di restare a Bergamo per amore nei confronti del club e dei tifosi, ma la decisione presa oggi è soprattutto figlia di un ragionamento da professionista. Gasperini si giocherà, oltre alla supercoppa europea, anche la Champions con l'Atalanta. Non solo: con gli investimenti che evidentemente Percassi può garantire, dando per scontata la conferma dei big, può ambire a qualcosa di veramente importante in campionato. Fermarsi adesso sarebbe stato bello, visto il trionfo in Europa League. Ma Gasperini, evidentemente, crede che non sia ancora arrivato il momento per scrivere la parola fine.