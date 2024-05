Diretta nuovo allenatore Napoli: Conte ora è la prima scelta. Aggiornamenti LIVE

NAPOLI - Il Napoli non sarà nelle mani Gian Piero Gasperini . Il futuro del tecnico si è deciso in queste ore: rimane all'Atalanta. Ora resta Conte in pole. De Laurentiis ha fretta: la rifondazione deve ripartire subito. Segui tutti gli aggiornamenti…

10:14

Napoli-Conte, lo scenario

De Laurentiis aveva pensato a conte dopo l’esonero di Garcia. Rifiuto dell’ex ct dell’Italia. Oggi, senza Champions, si dovrebbe pensare ad una nuova trattativa. In autunno ballavano 8 milioni di euro. Contatti vivi.

10:00

Napoli, niente Gasperini: rimane all’Atalanta

Gasperini continua in nerazzurro. Il tecnico ha scelto di rimanere a Bergamo, niente Napoli dunque. Qui i dettagli.

9:45

La posizione del Napoli: attesa

Il Napoli ha fretta e non aspetterà molto. De Laurentiis ha già pronta l’alternativa a Gasperini, ovvero Antonio Conte. Già in futuro il patron azzurro gli offrì 8 milioni.

9:28

L’incontro di ieri tra Gasperini e Percassi

Percassi ha ascoltato e argomentato di rimando, ma le risposte non hanno convinto del tutto Gasperini. Il tecnico, che per inciso ha un contratto fino al 2025 che l’Atalanta vorrebbe prolungare almeno di un anno, s’è insomma preso la notte. Allenatore e presidente hanno deciso di aggiornarsi a oggi, sì. Sono ore decisive.

9:14

Gasperini e le richieste all’Atalanta

Gasperini chiede la conferma dei big a cominciare da Koopmeiners, corteggiato dalla Juve e in Premier; qualche acquisto di spessore per rinforzare la rosa e soprattutto l’impegno a non indebolirla con certe cessioni dolorose. Non è una questione economica, ma di asticelle e sfide.

9:00

Napoli, attesa per Gasperini

Gasperini ieri s’è seduto intorno all’ora di pranzo davanti a Percassi, a Zingonia, e ha chiesto garanzie tecniche in vista della Champions e di una stagione piena di impegni. Oggi un nuovo incontro. Il Napoli attende.