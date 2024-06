Gasperini: "Con un miliardo di debiti...". Poi attacca i tifosi della Fiorentina

Atalanta -Fiorentina è stata l'ultima partita della Serie A 2023/24, ma Gian Piero Gasperini ha già in testa la prossima stagione, in cui la prima partita sarà contro il Real Madrid per la Supercoppa Europea : "Ieri sera già pensavo un po' alla partita...". L'allenatore dell' Atalanta ha anche specificato cosa non vorrà assolutamente vedere nel primo giorno di ritiro in estate.

Gasperini: "Non voglio giocatori grassi nel primo giorno di ritiro"

Ai microfoni di DAZN ha scherzato così con l'argomento: "Cosa non tollererò a inizio ritiro? Non essere grassi. A calcio possono giocare tutti, bassi, alti, tranne quelli grassi. Riprenderemo il 10 luglio, a chi continuerà con la Nazionale ho promesso a prescindere 20 giorni di vacanza, strameritati, a partire da quando finiranno agli Europei. Avremo tanta voglia di ricominciare”.

La bordata all'Inter

Gasperini, in conferenza, ha anche lanciato una bordata all'Inter: "Come colmare il divario con loro? Un modo è fare un miliardo di debiti facendo contratti incredibili, oppure non vendendo i giocatori migliori e comprando. La terza è guardando quello che sei con ambizione, con la lucidità di capire come va il mondo. Altrimenti sono solo parole che riempiono la bocca".

"Tifosi della Fiorentina? E' stato penoso..."

In conclusione, anche un rimprovero ai sostenitori viola: "A Liverpool ci hanno applaudito tutti. In Italia non succede, oggi è stato penoso con i tifosi della Fiorentina. Non può sempre esserci la cultura dell’insulto"