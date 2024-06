Sneijder e il futuro di Zirkzee: "Lo vedrei bene in due squadre"

Dove andrà Zirkzee? La risposta di Sneijder

Sull'attaccante rossoblù ha parlato Sneijder ai microfoni di Sky Sport. L'ex centrocampista dell'Inter, connazionale di Zirkzee, si è espresso così sul possibile futuro del calciatore: "Dove lo vedrei bene? Magari in Italia, sì: penso anche in squadre come Inter o Milan. Lui è un giocatore fortissimo, non ho capito perché non è andato con la Nazionale agli europei. Doveva andarci, al 100%. Sicuramente in questa stagione andrà in una squadra fortissima".