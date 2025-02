Lookman non risponde alla domanda su Gasperini: scena muta in diretta tv

"Quello che è successo in settimana è alle spalle?". Domanda del giornalista Sky Massimiliano Nebuloni dopo Empoli-Atalanta 0-5. Risposta: scena muta. Così Ademola Lookman è tornato sulle polemiche innescate dal suo rigore sbagliato in Champions League contro il Bruges. In quella circostanza, l'attaccante dell'Atalanta non aveva rispettato le gerarchie dei tiratori e si era assunto la responsabilità di calciare il rigore del possibile 2-3, sbagliandolo. Da qui il legittimo sfogo di Gasperini, che aveva sbottato: "È uno dei peggiori rigoristi che ho visto, c'erano Retegui e De Ketelaere che potevano tirarlo, è un gesto che non mi è assolutamente piaciuto".