Gasperini e la promessa folle per lo scudetto con l'Atalanta: "Se vinco..."

Gasperini e la promessa per lo scudetto

Il giornlaista ha chiesto a Gasperini: "Se l'Atalanta vincerà lo scudetto, vedremo Gasperini ballare la samba?". L'allenatore scoppia a ridere e risponde: "Sicuro. Vengo a Rio a ballare e vengo a trovare il mio amico Leo Junior". Il giornalista ribatte guardando la telecamera e rivolgendosi all'ex giocatore: "Leo ascoltalo bene". Gasperini continua: "Se vinco lo scudetto vengo sicuro, ti vengo a trovare stavolta". I due sono grandi amici dai tempi delle rispettive carriere in campo: infatti hanno giocato insieme dal 1987 al 1989 al Pescara con Galeone in panchina. All'arrivo del brasiliano, Gasperini era il capitano della squadra, ma decidette di cedere la fascia a Leo Junior. Da neopromossi, alla prima stagione arrivarono quattordicesimi, mentre nella successiva terzultimi e retrocedettero in Serie B.