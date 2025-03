Juve-Atalanta diretta Serie A: segui la partita di oggi

Il Napoli risponde all'Inter vincendo contro la Fiorentina e torna a -1 dai nerazzuri. Il big match della 28esima giornata tra Juve e Atalanta darà risposte importanti su chi potrà insidiare le due squadre per la lotta scudetto. La squadra di Thiago Motta arriva alla sfida reduce da cinque vittorie consecutive in campionato e a tre punti di distanza dai bergamaschi. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio: aggiornamenti in tempo reale.

19:40

Juve-Atalanta, il bilancio delle sfide

Quello di oggi sarà il 146esimo incontro tra Juventus e Atalanta in tutte le competizioni. 75 le vittorie per i bianconeri, 17 quelle per l'Atalanta e 53 pareggi. Il migliore marcatore nella storia della sfida è Boniperti con 15 gol, a seguire Del Piero con 10.

19:35

Thiago Motta ritrova Gasperini

Tra Thiago Motta e Gasperini c'è un legame speciale: infatti l'attuale allenatore dell'Atalanta lo ha portato al Genoa nel 2008 in un periodo difficile per l'ex centrocampista, che con i rossoblù ha rilanciato la sua carriera fino a vincere il triplete con l'Inter. Così ha parlato del loro legame in conferenza stampa: "Ha un grandissimo allenatore, che mi ha aiutato tanto nel corso della mia carriera; è stato vicino in un momento chiave per la mia carriera. Dopo l'infortunio al ginocchio ha avuto fiducia in me, mi ha dato grande fiducia. Nella sua carriera ha fatto tantissime cose, anche a livello internazionale. Grande rispetto per lui".

19:30

Juve-Atalanta, cresce l'attesa

Tutto pronto all'Allianz Stadium per il big match della 28esima giornata di Serie A tra Juventus e Atalanta: inizio in programma per le 20:45.

Allianz Stadium - Torino