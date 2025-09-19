Infortuni Atalanta: le condizioni di De Ketelaere e Scalvini

L'Atalanta, oltre che la sconfitta per 4-0, al Parco dei Principi contro il Psg ha dovuto fare i conti con gli infortuni muscolari di De Ketelaere e Scalvini. I due calciatori sono stati costretti al cambio nel secondo tempo. L'esito degli esami ai quali si sono sottoposti hanno evidenziato una lesione di primo grado per Scalvini. Nessuna per De Ketelaere: le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno.
De Ketelaere: condizioni monitorate giorno dopo giorno. Scalvini, c'è lesione
Nessuna lesione per Charles De Ketelaere. Il calciatore belga ha accusato un risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro. Le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno da parte del club. Molto difficile il recupero per la partita contro il Torino, per la quale sarà invece convocato Lookman. Lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo di destra per Scalvini: l'obiettivo del club sarà quello di recuperarlo prima della sosta.