Infortuni Atalanta: le condizioni di De Ketelaere e Scalvini

L'Atalanta, oltre che la sconfitta per 4-0, al Parco dei Principi contro il Psg ha dovuto fare i conti con gli infortuni muscolari di De Ketelaere e Scalvini. I due calciatori sono stati costretti al cambio nel secondo tempo. L'esito degli esami ai quali si sono sottoposti hanno evidenziato una lesione di primo grado per Scalvini. Nessuna per De Ketelaere: le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno.