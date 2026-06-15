Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato ufficiale

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, ora è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta. Dopo l'ultima stagione passata sulla panchina della Lazio, con la finale di Coppa Italia conquistata vincendo in semifinale proprio contro i nerazzurri, l'allenatore riparte dal club bergamasco. Atalanta che nella scorsa settimana ha salutato Palladino e ora riparte da Sarri. Questo il comunicato del club: "Atalanta BC è lieta di comunicare che la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Maurizio Sarri, la cui luminosa carriera annovera oltre 800 panchine tra i professionisti con un palmarès nobilitato dalla vittoria di una Europa League e di uno Scudetto. Nella scorsa stagione ha portato la Lazio a giocarsi una finale di Coppa Italia, dopo averla condotta negli anni precedenti anche a un secondo posto in campionato (stagione 2022/23) e agli ottavi di finale di Champions League (stagione 2023/24), secondo miglior risultato di sempre nella storia del Club capitolino nella massima competizione europea. Sessantasette anni, è nato a Napoli ma sin da piccolo è cresciuto in Toscana con una parentesi nei primi anni dell’infanzia anche nella Bergamasca. Dalla Seconda Categoria aretina al tetto d'Europa con il Chelsea e al Tricolore con la Juventus, ha costruito la sua mirabile carriera da allenatore partendo dai campionati minori per poi scalare passo dopo passo tutte le categorie. Un’ascesa caratterizzata da una precisa impronta di gioco e da una forte identità trasmesse alle sue squadre".