Il Bologna perde Soriano: lungo stop, il bollettino medico

BOLOGNA - Brutta notizia per il Bologna , che vive un momento magico in campionato dove è risalito fino all'ottavo posto (a -1 dalla Juve) ma perde ora una pedina importante come Roberto Soriano ., infortunatosi nell'ultimo match di campionato vinto a Bergamo contro l'Atalanta .

I tempi di recupero

Il club rossoblù, infatti, ha reso noto che il centrocampista è "stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: i tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane". Una pesante tegola per il giocatore e per il tecnico Thiago Motta, che continua a preparare il match casalingo di sabato contro il Milan (che nella sera di oggi, mercoledì 12 aprile, ospiterà il Napoli a San Siro nell'andata dei quarti di Champions League). Lavoro in palestra e una serie di esercitazioni tecnico-tattiche intanto per la squadra. Si sono allenati tutti in gruppo ad eccezione di Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic (differenziato), oltre che, naturalmente, di Soriano il cui finale di stagione è a questo punto compromesso.