Diretta prepartita Milan-Napoli: segui l’attesa Champions LIVE

Milan-Napoli tra indisponibili e recuperati

Il grande assente sarà Osimhen che non ha recuperato, nei rossoneri torna Kalulu che è tornato martedì ad allenarsi in gruppo. Ibrahimovic non era in lista Uefa. Spalletti vive la vigilia col dubbio attaccante dato che l'unico disponibile è Raspadori che, però, non è al top e, parole sue, "non può giocare i novanta minuti".

11.30

Milan, Theo a caccia del bis

Il terzino francese Theo Hernandez vuole ripartire dal trionfo in campionato, conosce la forza del Napoli ma sa bene che il Milan, quest'anno, ha una grande occasione per provare a "vincere la Champions"

11.20

La carica del capitano

Accanto a Spalletti, in conferenza, è intervenuto anche Di Lorenzo che ha spronato Raspadori e ha ricordato alla squadra che certe partite potrebbero "non passare più" e quindi conta godersi il momento. (LEGGI TUTTO)

11.10

Milan, le parole di Pioli

L'allenatore rossonero non si fida del Napoli. Intervenuto in conferenza stampa, Pioli ha chiesto alla squadra di dimenticare il 4-0 in campionato perché "questa sarà un'altra partita". (LEGGI TUTTO)

11.05

La conferenza stampa di Spalletti

L'allenatore del Napoli, intervenuto in conferenza stampa, ha chiesto alla squadra di divertirsi dopo aver conquistato questo importante traguardo. Sull'assenza di Osimhen, Spalletti ha ricordato delle vittorie stagionali quando il nigeriano era assente, come ad Amsterdam. (LEGGI TUTTO)

11.00

Milan-Napoli, il prepartita: cresce l'attesa

Il gran giorno è arrivato: alle ore 21 Milan e Napoli saranno in campo per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Le due italiane vogliono rispondere all'Inter che ha superato 2-0 il Benfica. Calcio d'inizio previsto alle ore 21. Si preannuncia una partita ricca di emozioni e c'è grande attesa in città, a Milano, così come a Napoli, a distanza, per questo appuntamento con la storia.

Stadio Meazza (Milano)