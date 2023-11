Bologna, lesione muscolare per Orsolini: i tempi di recupero

Infortunio Orsolini: quali sono i tempi di recupero?

Alla vigilia della sosta e della sfida di Firenze si era fermato Karlsson per una distorsione al ginocchio con interessamento del legamento collaterale, che comporterà altre cinque settimane di stop e oggi è stato sottoposto ad esami anche Riccardo Orsolini, che si è fermato ieri per un problema muscolare alla coscia: come tempi di recupero, 4-5 settimane di stop anche per lui, il verdetto, per una lesione al bicipite femorale sinistro. Come esterni d'attacco restano a disposizione di Motta i soli Saelemaekers e Ndoye. Out anche Bonifazi per un problema alla schiena.