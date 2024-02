Gianni Morandi, dopo Sanremo il Bologna: che tifo con Cremonini allo stadio!

BOLOGNA - Tra le migliaia di tifosi rossoblù in tripudio al Dall'Ara per l'esaltante 4-0 rifilato dal Bologna di Tiago Motta al Lecce nella 24ª giornata di Serie A, ce n'erano due davvero speciali in tribuna. Si tratta di Gianni Morandi, recente protagonista al Festival di Sanremo che si è concluso ieri (10 febbraio) con la vittoria di Angelina Mango , e del suo collega e amico Cesare Cremonini .

Gianni Morandi e Cremonini spingono il Bologna

Una gioia incontenibile quella dei due cantanti bolognesi, immortalati entrambi con la sciarpa rossoblù in un selfie che Morandi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, quando ancora non era finita la partita e in cui faceva il segno del 'tre' con le dita. A scatenarlo evidentemente è stato il gol del 3-0, il secondo di Orsolini (già a segno nel primo tempo) con il risultato fissato poi nel finale sul 4-0 da Odgaard. Per la gioia di Gianni Morandi, Cesare Cremonini e delle altre migliaia di tifosi del Bologna che sognano l'Europa.