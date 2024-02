Bologna, Thiago Motta sul futuro: "Penso solo a una cosa"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna -Verona , match che aprirà la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, Thiago Motta ha parlato indirettamente anche del suo futuro sulla panchina rossoblù. I tifosi, infatti, hanno aperto una raccolta firme intitolata "Thiago resta con noi".

Thiago Motta risponde ai tifosi: "Sono sicuro"

L'allenatore italo-brasiliano ha commentato così l'iniziativa: "Ringrazio tantissimo i tifosi per il loro affetto e in particolare Giovanni Bertelli. Sono però sicuro che loro, come noi, pensano a domani e a fare una bella prestazione contro il Verona".