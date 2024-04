Thiago Motta: "Il Monza si difende perdendo tempo"

Secondo pareggio senza reti per il Bologna in campionato. I rossoblù, infatti, sono stati fermati sullo 0-0 dal Monza al Dall'Ara dopo il punto ottenuto in trasferta con il Frosinone, non riuscendo ad avvicinare la Juventus in classifica al terzo posto e con la Roma dietro di quattro, punti ma con una partita ancora da giocare.

Thiago Motta: "Il Monza si difende bene, ma ha anche perso tempo"

Thiago Motta, nel post partita, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: "Abbiamo fatto un'ottima prestazione se andiamo a vedere il contesto della partita. Non abbiamo lasciato ripartenze al Monza, che è molto pericoloso. Abbiamo cercato di vincere, ma di fronte c'era una squadra che si difende bene anche perdendo un po' di tempo".

"Dobbiamo fare attenzione a queste cose"

Proprio sulle perdite di tempo il tecnico ha sottolineato: "Solo sette minuti di recupero? Oggi hanno perso più di sette minuti. Non mi arrabbio, ma a volte mi sembra di andare indietro, piuttosto che in avanti. Nel campionato italiano dobbiamo fare attenzione a queste cose e ragione bene per far sì che il nostro calcio dia più spettacolo alla gente che viene allo stadio. Dal primo minuto hanno giocato con le perdite di tempo, cercando di passare questa frustrazione mentalmente alla nostra squadra. Le tante perdite di tempo e giocatori a terra favoriscono le squadre che vogliono giocare di meno".

"Futuro? Testa alla Roma"

In conclusione: "La qualificazione in Champions inciderà sul mio futuro? E' parlare per parlare, ora serve solo pensare alla Roma". Anche Freuler ha commentato il prossimo match contro i giallorossi dopo il pareggio: "Dobbiamo andare a Roma con tanto coraggio. La Roma sta bene, è in gran forma, ma non abbiamo paura di nessuno".