Bologna, ufficiale Italiano: i dettagli del contratto

A una settimana dalla finale di Conference League persa con la Fiorentina, Vincenzo Italiano ha firmato il contratto per diventare il nuovo allenatore del Bologna, che nella prossima stagione giocherà in Champions League. Arrivato in mattinata al centro sportivo di Casteldebole, ha incontrato l'ad Claudio Fenucci, il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio.