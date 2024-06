Bologna, prestiti e rinnovi: da Saelemaekers a Lykogiannis, tutte le mosse

Bologna, questione riscatti

La situazione più spinosa è quella legata a Victor Kristiansen e Alexis Saelemaekers, i due giocatori arrivati in prestito l'estate scorsa, che il Bologna dovrà decidere se riscattare o meno. In ballo ci sono 25 milioni di euro complessivi. Non noccioline. Una cifra significativa che se investita detterebbero già un indirizzo al mercato dei rossoblù. Sartori e Di Vaio hanno già iniziato a immaginarsi il da farsi, perchè sanno bene che queste operazioni sono le più impellenti da risolvere. Entro il 30 giugno, quando scadrà l'accordo scritto tra le parti, ci sarà da intraprendere una delle due strade. Certo si potrebbe anche cercare di ritrattare gli accordi: è un'ipotesi non da escludere per quanto riguarda Kristiansen. Il Bologna potrebbe provare a parlare con i dirigenti del Leicester per cercare di abbassare i 15 milioni di euro di riscatto, ma si tratterebbe di una nuova trattativa e in questo caso il club di Joey Saputo non avrebbe certezze di riuscire a confermare il terzino sinistro. E se fino a pochi mesi fa Victor, convocato dalla Danimarca per Euro 2024, non sembrava intenzionato a rientrare alla casa madre. «Al momento - dichiarava - per me non c'è futuro là: Maresca voleva trasformarmi in uno stopper, anzichè impiegarmi come terzino». L'addio dell'allenatore passato al Chelsea, però, cambia le carte in tavola. La scelta andrà ponderata sia dalla società che dal giocatore. Leggermente più basso, attorno ai 10 milioni di euro, il riscatto per Saelemaekers. Alexis sembra adattarsi al gioco di Italiano e nel Milan c'è già chi sembra fare affidamento su quell'entrata economica.

Rientri e rinnovi

Ma le scelte da fare non si fermano a questo ci sono diversi rossoblù che rientreranno dai prestiti. Nel reparto offensivo le situazioni che dovranno essere valutate da dal nuovo allenatore con particolare attenzione. Antonio Raimondo, attaccante classe 2004, è stato convocato per la prima volta in nazionale under 21 dopo aver segnato 9 gol in serie B con la Ternana. Nelle prossime settimane l'agente del calciatore si incontrerà con la società rossoblù per decidere se mandare il ragazzo un altro anno in prestito o se tenerlo a Bologna. Molto più difficile si fermi qua van Hooijdonk reduce da un'annata al di sotto delle sue stesse aspettative. Sydney che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 non verrà riscattato dal Norwich, ma potrebbe tornare a giocare nel campionato olandese. In prestito potrebbe essere invece mandato Tommaso Corazza per dargli possibilità di giocare con maggiore continuità, ma pure in questo caso starà al nuovo allenatore esprimersi. Infine c'è il capitolo rinnovi: De Silvestri dovrebbe rinnovare per un anno, con opzione per rimanere con un ruolo dirigenziale, trattativa anche con Lykogiannis, mentre appare ai saluti Soumaoro.