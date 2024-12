Italiano impazzisce dopo l'incredibile errore di Holm in Bologna-Fiorentina!

Italiano furioso per l'errore di Holm in Bologna-Fiorentina

Intorno al 62', poco dopo il gol del vantaggio del Bologna segnato da Odgaard, Castro si inventa una giocata spaziale per servire Holm che da solo davanti alla porta manda sopra la traversa il pallone. Un errore che ha fatto infuriare Italiano che prima si è gettato a terra per poi scatenarsi con urla e sbraiti. Una reazione comprensibile se si pensa a quanto successo a Torino contro la Juventus quando la partita sembrava chiusa e i rossoblù hanno fallito il colpo del ko per poi farsi rimontare. Holm è stato poi sostituto al 77' per far entrare Lykogiannis.