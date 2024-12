Pradé, furia contro Italiano: "Delusione totale, ci ha mancato di rispetto!". Lui replica così

Daniele Pradé ha criticato Vincenzo Italiano dopo il fischio finale di Bologna-Fiorentina 1-0. In diretta su Dazn, il direttore sportivo della Viola ha commentato: "Non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento di Italiano a fine partita, abbiamo passato tante gioie e tanti dolori insieme e l’ho trovata una mancanza di rispetto. Ce la teniamo dentro e ho capito tante cose dell’uomo. Non ho avuto modo di incrociarlo e nemmeno vorrei incontrarlo adesso. Queste sono le delusioni più grandi, più grandi della sconfitta".