Pagelle Bologna: super Dominguez, garanzia Freuler

Nonostante il pochissimo tempo a disposizione, ha saputo trasmettere le giuste indicazioni ai suoi giocatori, capaci di imbrigliare il Como, che non è mai sembrato il Como. Si merita i cori della Curva.

Skorupski 7

Non deve mai intervenire per 90 minuti poi nel recupero salva la sua porta con un grande intervento.

De Silvestri 7

Non giocava dalla gara di metà dicembre contro la Fiorentina, ma in questo mese e mezzo non ha dimenticato nemmeno come si fa gol. Ha sbloccato la partita e, finché ha avuto energie, ha dato solidità dietro.

Beukema 7

Nel primo tempo ingabbia Paz, nel secondo conferma la sua solidità.

Lucumi 7

Sfortunato in attacco quando colpisce la traversa, si fa valere in difesa facendo sempre muro.