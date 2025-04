Bologna, Di Vaio sul futuro di Italiano: "C'è la volontà di prolungare il contratto ma..."

"C'è la volontà di parlarci, di sederci insieme al momento opportuno e di prolungare il contratto, ma sappiamo che in questo momento non ci possiamo distrarre: né noi né lui. C'è la volontà di capire insieme come programmare il futuro". Così Marco Di Vaio , direttore sportivo del Bologna , ai microfoni di Mediaset, su Vincenzo Italiano prima del calcio d'inizio di Bologna-Empoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia .

Di Vaio prima di Bologna-Empoli: "Vogliamo portare a casa questa finale"

Di Vaio ha inoltre spiegato: "Siamo molto emozionati, è un momento storico per il club. Vogliamo portare a casa questa finale. Non dobbiamo pensare a gestire il vantaggio, ma rispettare l'avversario che conosciamo bene, visto che è la quarta volta che lo incontriamo. L'Empoli ha dimostrato di fare grandi partite fuori casa e ha eliminato grandi squadre. Sono segnali che dobbiamo tenere a mente. Questa stagione l'abbiamo costruita giorno per giorno, siamo felicissimi di quello che stiamo vivendo perché abbiamo passato momenti delicati. Siamo una realtà solida, questa è una serata per consolidare ancora di più questo club".