Italiano resta al Bologna fino al 2028: fumata bianca vicina

Insomma, l a fumata bianca non c’è stata ma va anche sottolineato come nel corso di questo vertice siano stati allontanati dubbi e paure , e questo non è di sicuro un particolare di poco conto, anche perché se il Bologna avesse accettato da subito le richieste di Caliandro per il suo assistito già sarebbero state messe anche le firme sul nuovo contratto. Alle 16, minuto più minuto meno, le due parti si sono salutate (con Caliandro che un quarto d’ora più tardi ha lasciato Casteldebole in compagnia di Nappi) con la promessa di riaggiornarsi tra oggi e domani, perché nel limite del possibile sia il Bologna che Italiano vorrebbero chiudere il discorso entro tempi brevi. A questo punto Fenucci informerà il presidente Joey Saputo sui numeri richiesti dal legale di Italiano, poi una volta ascoltato il parere del numero uno del Bologna fisserà un nuovo appuntamento con lo stesso Caliandro per rivisitare gli argomenti trattati ieri pomeriggio e soprattutto per trovare la quadratura del cerchio. Che a dire la verità eccome se sembra alla portata , soprattutto se da entrambe le parti saliranno al potere equilibrio, buon senso e qualche dose di ragionevolezza, tenendo presente come sia il Bologna che Italiano abbiano lo stesso desiderio, quello di continuare a vivere sotto lo stesso tetto di Casteldebole .

Dal sindaco il Nettuno d'Oro per Italiano

Al di là di quello che è il gioco delle parti per quanto riguarda l’aspetto contrattuale, ieri mattina Sartori, Di Vaio e Italiano hanno parlato a lungo della prossima campagna acquisti-cessioni, perché è chiaro che il tecnico chieda anche garanzie tecniche legate alla costruzione del nuovo Bologna. Nel senso che non si opporrebbe alla cessione di un paio di calciatori di fronte a cifre estremamente importanti, conoscendo bene le dinamiche del mercato di oggi, ma al tempo stesso vorrebbe che poi la società li sostituisse con altri calciatori altrettanto affidabili da subito e non da costruire. Che poi è quello che vogliono anche gli uomini dell’area tecnica, non dimenticando come nella precedente sessione estiva del mercato non tutto sia andato come poteva e doveva andare. Un esempio su tutti Mateo Retegui che non fu acquistato perché costava troppo, 25 milioni di euro. Pensate a quale sarebbe stata la classifica oggi del Bologna con un attaccante che solo in campionato ha segnato fin qua 25 gol. Intanto domani alle 15 il sindaco di Bologna Matteo Lepore raggiungerà il centro tecnico di Casteldebole per consegnare a Italiano il Nettuno d’Oro.