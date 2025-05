Bologna, Italiano sul futuro: "Ne parleremo, ma si può ottenere ancora tanto"

Italiano: "A Bologna si fanno le cose per bene e si può crescere"

L'allenatore del Bologna, fresco vincitore della Coppa Italia, ha poi aggiunto: “Aritmeticamente si può ancora ottenere qualcosa in più dell’Europa League, proveremo a giocarci le nostre chance. Coi ragazzi si è creata una grande alchimia. C’è grande rispetto. Ogni volta che ci alleniamo c’è attenzione massima. Questo ha fatto la differenza anche nella finale di mercoledì. Avevamo preparato delle cose e le abbiamo messe in campo: così abbiamo battuto un avversario più abituato di noi a certe partite. Questo è un gruppo speciale, sano, di ragazzi con una cultura del lavoro incredibile. Ho visto gente che mercoledì era in panchina saltare in campo, al triplice fischio finale, come se avesse fatto novanta minuti. Anche chi gioca meno ha quella mentalità attaccata al risultato e alla gioia collettiva. Ci sono ragazzi che hanno capito che qui si fanno le cose per bene e si può ancora crescere, ottenendo altre soddisfazioni”.

Italiano sul futuro: "Si può ottenere ancora tanto"

Italiano ha concluso parlando del suo futuro: "Con la società avevamo detto di riprendere il discorso futuro al termine della stagione, quindi aspettiamo queste due partite e il finale di campionato. Poi, serenamente, parleremo di quello che sarà il futuro, per quel che riguarda il campo e per la crescita di cui parlavo dicevo. Secondo me si può ancora ottenere tanto qui".