Bologna, è fatta per Rowe dal Marsiglia: tutte le cifre dell'affare

Il calciatore inglese sta per diventare un nuovo calciatore del club rossoblù: i dettagli
1 min
Bologna

Bologna

Tutte le notizie sulla squadra

Jonathan Rowe è pronto a vestire la maglia del Bologna. Il club rossoblù ha trovato l’accordo definitivo con l’Olympique Marsiglia per l’acquisto dell’esterno inglese: operazione da 19,5 milioni di euro bonus compresi, con i francesi che manterranno anche il 10% sulla futura rivendita del giocatore.

Rowe al Bologna: ci siamo

Dopo l’intesa, Rowe è atteso nelle prossime ore per le visite mediche, già autorizzato dal club transalpino, prima dell’annuncio ufficiale. La situazione del classe 2003 a Marsiglia si era complicata dopo la sconfitta per 1-0 contro il Rennes, nella gara inaugurale di Ligue 1.

La lite con Rabiot a Marsiglia

In quell’occasione, Rowe era stato protagonista di una lite con Adrien Rabiot, giudicata inaccettabile dal club. Come Rowe, anche l'ex Juventus è stato messo sul mercato, offerto addirittura a dieci squadre.

